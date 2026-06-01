Сегодня многие люди с грыжей позвоночника выбирают операцию, чтобы быстро решить проблему. Но хирургическое вмешательство связано с рисками и не дает гарантий. Удаление грыжи не всегда избавляет от болей и неврологических проявлений, высок риск рецидивов.

Современная альтернатива — стимуляция резорбции — рассасывания грыжи позвоночника без операции. В Донской столице собственную методику разработала и успешно применяет «Клиника вертеброневрологии». Главный врач клиники, доктор медицинских наук Николай Николаевич Зиняков рассказал, как стимулируют рассасывание грыжи позвоночника без операции в Ростове-на-Дону: какой выбрать метод и какой подход в лечении наиболее эффективен.

Рассасывание грыжи позвоночника без операции – правда или миф?

Говорят, что рассасывание грыжи позвоночника может происходить и естественным путем. Правда ли это?

- Это правда. Грыжа может уменьшиться или даже полностью исчезнуть сама, без операции. Этот процесс называется резорбцией.

Как и почему происходит рассасывание грыж позвоночника?

- Наш организм способен избавляться от всего чужеродного. А «чужой» для него может стать и собственная ткань, если она оказалась в нетипичном месте. При грыже происходит разрыв фиброзного кольца межпозвонкового диска — его внешней оболочки. Из-за этого сердцевина — пульпозное ядро — смещается за пределы диска в позвоночный канал и сталкивается с сосудами. В норме ядро находится в привычном для себя месте и не встречается с сосудами — в диске их нет. Вот этот контакт с сосудами и запускает резорбцию. Рассасывание грыжи позвоночника происходит, когда мелкие сосуды прорастают в выпавший хрящ и на него начинают действовать иммунные клетки из кровяного русла.

Но чем тогда естественный процесс резорбции отличается от метода резорбции?

- Действительно, вокруг этого понятия есть игра слов. Можно услышать такие формулировки, как метод контролируемой резорбции или метод модулируемой резорбции. На самом деле речь идет о том, что есть определенные методы, с помощью которых можно контролировать резорбцию. Если естественного рассасывания грыжи позвоночника не произошло, его можно стимулировать. Когда организм уже запустил этот процесс, его можно ускорить. Метода резорбции грыжи диска не существует — его создала природа. Специалисты могут грамотно управлять этим процессом, чтобы человек смог полностью восстановиться.

Как происходит стимуляция рассасывания грыжи позвоночника без операции

Какие есть методы резорбции грыжи диска?

- Существуют инвазивные, неинвазивные и комбинированные методы. Инвазивные это любые воздействия, которые сопряжены с введением игл, инъекциями. При неинвазивных пациенту не делают никаких проколов, повреждения кожи не происходит. Комбинированные методы – это сочетание инвазивных и неинвазивных.

Какие методы лучше выбрать – инвазивные или неинвазивные?

- Пока никто еще не проводил подробного сравнительного анализа эффективности этих методов. Однако можно утверждать, что неинвазивные гораздо безопаснее. Инвазивные способны вызывать осложнения, часто сопровождаются обострениями. При этом наш многолетний опыт показал: неинвазивные методы не просто безопасные, но и эффективные.

В вашей клинике применяют неинвазивыне методы?

- Да, мы не вводим никаких иголок, не повреждаем кожу, применяем только современные физиотерапевтические методы. Но главное — не лечим по шаблону всех одним аппаратом. Мы разработали целую систему. Для лечения каждой конкретной грыжи подбираем комбинацию разных аппаратов — в нашей клинике их 30. Эффективность такого подхода в плане способности стимуляции резорбции составляет 96% для грыж позвоночника разной плотности. Клиническая эффективность наших технологий еще выше — 98,5%.

Стимуляция резорбции – не панацея, а один из важных шагов в лечении

Получается, что все лечение сводится к стимуляции рассасывания грыжи позвоночника?

- Нет. Грыжа нередко повреждает нервный корешок, а это может значительно ухудшать состояние, приводить к инвалидизации. На рассасывание грыжи позвоночника требуется какое-то время – в этот период корешок может погибнуть. Это грозит необратимыми последствиями — парализацией, стойким онемением конечности. Чтобы избавить пациента от неврологических проявлений, предотвратить развитие осложнений, параллельно со стимуляцией резорбции нужно восстанавливать и поврежденные корешки. Часто грыжа приводит к нарушениям в мышцах и биомеханике – для этого тоже требуются отдельные терапевтические стратегии.

Получается, резорбция - только часть процесса восстановления пациента с грыжей?

- Так и есть, и такой комплексный подход мы используем в нашей клинике. Это помогает возвращать пациентам чувствительность и подвижность даже при сложных неврологических проявлениях: парезах, онемении, жжении, покалываниях, ползании мурашек. Восстановление мышц и коррекция биомеханики позволяют быстрее купировать боль, сократить механическую нагрузку на поврежденный межпозвонковый диск. Восстановление происходит быстрее и эффективнее, чем в случае, когда все усилия направлены только на уменьшение грыжи.

Всем ли подходит стимуляция рассасывания грыжи позвоночника без операции?

- Не все грыжи подвергаются резорбции. Важно обратиться к специалисту, у которого большой опыт в стимуляции рассасывания грыжи позвоночника. В моей практике регулярно встречаются случаи, когда пациентам назначали стимуляцию резорбции, хотя было понятно, что она невозможна. Люди проходили пять – шесть бесполезных курсов такой терапии, продолжая страдать от тех же симптомов. Важно оценить реальные перспективы резорбции. Но если очевидно, что запустить резорбцию не получится, то операция – не единственный выход. Можно подобрать другую терапевтическую стратегию — эффективную для конкретного случая.

То есть стимуляция резорбции грыжи диска – не единственная альтернатива операции?

- Это так. Нервный корешок высвобождают от сдавливания не с помощью стимуляции резорбции и уменьшения грыжи, а другими консервативными способами. Параллельно восстанавливают корешки и мышцы, корректируют биомеханику. В большинстве случаев наступает ремиссия, и задача специалистов — максимально продлить этот период, желательно, на годы.

