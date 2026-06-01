В «Новом Ростове» завершено строительство первых домов квартала «Движение61»

В Ростове окончено строительство первых домов квартала «Движение61». Ключи от новых квартир получили 703 семьи. Застройщиком одного из самых перспективных мест города, проекта «Новый Ростов», выступает группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Вместе с жильем в «Новом Ростове» строят школы, детские сады, поликлиники, парк и спортивные объекты. Собственный выезд на проспект Шолохова обеспечивает удобную транспортную доступность: до центра города — 20 минут, рядом Центральный автовокзал и крупные торговые комплексы.

Кластер 69 объединяет два дома переменной этажности — от 9 до 22 этажей. В квартирах выполнена предчистовая отделка, установлены французские окна, индивидуальное отопление и теплый пол. В подземный паркинг можно спуститься на лифте.

Дворы квартала — закрытые пространства без машин с детскими и спортивными площадками и зонами отдыха. Рядом с домами — большой прогулочный бульвар с аллеями и озеленением. На первых этажах — помещения для магазинов, кафе, салонов красоты и пунктов выдачи товаров. Территория под охраной и видеонаблюдением 24/7.

Сейчас в квартале возводят школу нового поколения на 900 учащихся. Это комплекс площадью более 22 тысяч квадратных метров с собственным стадионом и спортивными площадками. Вскоре стартует строительство детского сада на 400 мест.

Рядом с октября 2024 года создают парк «Патриарший». Место отдыха, площадью около десяти гектаров — со спортивными площадками, скейт-парком, зонами воркаута и тихими аллеями. В парке будет свой храм — Успения Пресвятой Богородицы.

По инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова вручение ключей прошло в праздничном формате. Организована фотозона, выступление диджея, аниматоры и фуршет для новоселов и их детей.

НАША СПРАВКА

«Движение61» — это 19 домов, более пяти тысяч квартир, парк, бульвары, школы и детские сады. «Новый Ростов» набирает обороты — уже сотни ростовчан выбрали этот район своим домом.

Застройщик: ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН, входит в ГК «ЮгСтройИнвест».

Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.

