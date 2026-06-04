«ЮгСтройИнвест» и ДНР заключили соглашение на ПМЭФ-2026 на 100 млрд рублей

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

На площадке XXIX Петербургского международного экономического форума 4 июня 2026 года состоялось подписание стратегического документа между группой компаний «ЮгСтройИнвест» и правительством Донецкой Народной Республики. Стороны договорились о запуске масштабной жилой и инфраструктурной застройки в ключевых городах региона.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

Центр принятия решений

В эти дни «Экспофорум» традиционно принимает главное деловое событие года. XXIX ПМЭФ собрал на своей площадке руководство государства, представителей крупного бизнеса и экспертного сообщества из десятков стран. Именно в такой атмосфере заключаются договоренности, определяющие инвестиционное будущее целых территорий.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов и глава ДНР Денис Пушилин. Документ фиксирует намерения по комплексному развитию Донецка и Макеевки. Общий заявленный объем инвестиций превышает 100 млрд рублей. Ключевой точкой на карте застройки станет столица республики: только там девелопер планирует возвести свыше 100 тысяч квадратных метров современного жилого фонда.

Опыт, проверенный временем

Для застройщика деятельность в Донецкой Народной Республике не является новой. Еще в 2023 году компания стала пионером в возведении многоквартирных домов в Мариуполе в рамках Федерального закона № 214-ФЗ. Именно тогда первые семьи получили ключи от новых квартир. На сегодняшний день объем введенных компанией квадратных метров в регионе составляет 76 тысяч. План до конца 2026 года предполагает сдачу еще 102 тысяч кв. метров жилья.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

Уникальные условия для отрасли

Генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов отметил, что заключенное соглашение символизирует переход к новому этапу работы. Руководитель компании акцентировал внимание на особых экономических механизмах, действующих в республике. Речь идет о свободной экономической зоне и низкой ставке по ипотеке в 2%, запущенной по инициативе президента страны.

— Хочу поблагодарить Дениса Владимировича и правительство Донецкой Народной Республики за конструктивный диалог и создание благоприятного инвестклимата, — сказал генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Петербургский международный экономический форум в очередной раз подтвердил статус площадки, где рождаются проекты, напрямую влияющие на качество жизни в регионах. Подписанное соглашение стало еще одним шагом в направлении восстановления и модернизации городов Донбасса.

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