«ЮгСтройИнвест» и ДНР заключили соглашение на ПМЭФ-2026 на 100 млрд рублей

На площадке XXIX Петербургского международного экономического форума 4 июня 2026 года состоялось подписание стратегического документа между группой компаний «ЮгСтройИнвест» и правительством Донецкой Народной Республики. Стороны договорились о запуске масштабной жилой и инфраструктурной застройки в ключевых городах региона.
Центр принятия решений
В эти дни «Экспофорум» традиционно принимает главное деловое событие года. XXIX ПМЭФ собрал на своей площадке руководство государства, представителей крупного бизнеса и экспертного сообщества из десятков стран. Именно в такой атмосфере заключаются договоренности, определяющие инвестиционное будущее целых территорий.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов и глава ДНР Денис Пушилин. Документ фиксирует намерения по комплексному развитию Донецка и Макеевки. Общий заявленный объем инвестиций превышает 100 млрд рублей. Ключевой точкой на карте застройки станет столица республики: только там девелопер планирует возвести свыше 100 тысяч квадратных метров современного жилого фонда.
Опыт, проверенный временем
Для застройщика деятельность в Донецкой Народной Республике не является новой. Еще в 2023 году компания стала пионером в возведении многоквартирных домов в Мариуполе в рамках Федерального закона № 214-ФЗ. Именно тогда первые семьи получили ключи от новых квартир. На сегодняшний день объем введенных компанией квадратных метров в регионе составляет 76 тысяч. План до конца 2026 года предполагает сдачу еще 102 тысяч кв. метров жилья.
Уникальные условия для отрасли
Генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов отметил, что заключенное соглашение символизирует переход к новому этапу работы. Руководитель компании акцентировал внимание на особых экономических механизмах, действующих в республике. Речь идет о свободной экономической зоне и низкой ставке по ипотеке в 2%, запущенной по инициативе президента страны.
— Хочу поблагодарить Дениса Владимировича и правительство Донецкой Народной Республики за конструктивный диалог и создание благоприятного инвестклимата, — сказал генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
Петербургский международный экономический форум в очередной раз подтвердил статус площадки, где рождаются проекты, напрямую влияющие на качество жизни в регионах. Подписанное соглашение стало еще одним шагом в направлении восстановления и модернизации городов Донбасса.
Реклама. ООО «ЮСИ-РИЭЛТ-ДОН». ИНН 6163148639