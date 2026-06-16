Донским специалистам центров помощи детям по соцработе увеличили отпуск

Дополнительные дни отпуска соцработники начнут получать с начала 2027 года. Фото: Заксобрание Ростовской области.

На 33-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты утвердили изменения в региональное законодательство о социальном обслуживании граждан. Теперь у специалистов по социальной работе, которые трудятся в реабилитационных центрах для несовершеннолетних, появится гарантированная возможность продлить свой ежегодный оплачиваемый отдых.

Решение, продиктованное реальной нагрузкой

Принятые парламентариями поправки предусматривают предоставление трем дополнительных календарных дней к основному отпуску. Эта мера коснется сотрудников, чья ежедневная деятельность напрямую связана с профилактикой детской безнадзорности и помощью несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без родительской опеки.

Комментируя итоги голосования, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко пояснил логику депутатского корпуса. Он акцентировал внимание на том, что работа донского парламента в социальной сфере не ограничивается помощью только самим детям, временно находящимся в центрах, но и в равной степени направлена на улучшение условий труда персонала этих учреждений.

В фокусе внимания — условия труда

Спикер донского парламента остановился на специфике работы сотрудников, которым теперь полагается удлиненный отпуск. В штатную структуру социально-реабилитационных центров включены специалисты по социальной работе, чьи обязанности выходят далеко за рамки стандартного рабочего графика.

— Они занимаются профилактикой безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, предупреждением и преодолением семейного неблагополучия или социальной реабилитацией детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, такие специалисты вынуждены работать сверхурочно. В этой связи им требуется дополнительное время отдыха, компенсирующее повышенные нагрузки и стрессовые условия труда, — сказал Александр Ищенко.

Парламентарий подчеркнул, что это решение родилось не на пустом месте. По его словам, именно постоянное общение с педагогами, воспитателями и воспитанниками центров вскрывает насущные задачи, требующие законодательного реагирования. Александр Ищенко напомнил, что во многом благодаря такому же погружению в проблематику учреждений ранее, осенью прошлого года, на Дону появился закон о наставничестве.

Когда новые нормы вступят в силу

Воспользоваться правом на дополнительные дни отдыха смогут не все, а лишь наиболее опытные специалисты. Законодатели определили обязательный ценз по стажу: необходимо проработать в соответствующей должности не менее пяти лет. Положенная прибавка к отпуску станет реальностью для сотрудников с 1 января 2027 года — именно с этой даты правовая норма официально вступит в силу.