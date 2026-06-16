Отменили рейсы из Таганрога и остановку в Джанкое: Что нужно знать пассажирам поездов, следующих в Крым через Ростов

Изменилась схема движения составов, следующих через Ростов в Крым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задержка поездов в Крым и из Крыма, идущих через Ростов, судя по сообщениям перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», устранена. При этом изменилась схема движения составов. Рассказываем, что происходит с поездами в Крым, идущими через Ростов, и как пассажиры могут решить возникшие проблемы.

Почему изменилось движение поездов в Крым, идущих через Ростов

Изменение движения поездов в Крым, идущих через Ростов, связано с обеспечением безопасности. Напомним, полуостров подвергался атакам беспилотников. Как сообщал перевозчик, 8 мая плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено из-за ночной атаки беспилотников. Тогда был поврежден локомотив поезда № 68 Москва - Симферополь. Пассажиры не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист тепловоза получил травмы.

Как теперь добираться пассажирам?

Позже было принято решение: сделать для поездов, следующих через Крымский мост до Симферополя, конечную остановку в Керчи, а до конечной точки развозить пассажиров на автобусах.

Это значит, что время нахождения в пути может увеличиться. Пассажирам следует планировать свое время с учетом таких обстоятельств.

Пассажиров, чьи поезда теперь идут до Керчи, на автобусах отвозят в Симферополь. Фото: "Яндекс Карты"

Отмена поезда Таганрог — Керчь

Также перевозчик объявил об отмене поезда № 483/484, который ходил по маршруту Таганрог – Керчь. Причина — решения оперативного штаба Крыма по изменению пассажирского движения. С 17 июня перестанут курсировать составы из Керчи, с 18 — из Таганрога.

— Возврат билетов осуществляется без удержания сборов, — уточнили в пассажирской компании.

Как теперь добраться до Крыма из Таганрога и обратно?

Тем, кто планировал поездку по этому маршруту, советуют покупать билеты на поезда, следующие через Ростов-на-Дону — оттуда можно доехать до Таганрога и Керчи.

Пассажиры, которые приобрели билеты на поезда с остановкой в Джанкое, могут сдать их без штрафов и удержаний — деньги вернут полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отмена остановок пассажирских поездов на станции Джанкой

В Крым на поезде можно попасть не только с востока, через Крымский мост, но и с севера, через Херсонскую область. Эта дорога включает город Джанкой. С 4 июня одноименная станция Джанкой перестала принимать пассажирские поезда и автобусы — согласно решению владельца инфраструктуры, ее сделали технической. Теперь составы дальнего следования ходят без этой остановки.

Что делать пассажирам из-за отмены остановки в Джанкое

Если у вас билет до Джанкоя или оттуда, вы можете выйти из поезда или сесть в него на соседних станциях — в Симферополе или во Владиславовке. Это касается поездов, которые по-прежнему ходят до Симферополя и Севастополя.

Для тех, кто едет на поездах «Таврия» укороченными маршрутами до Керчи и обратно: пересесть на автобусы можно также в Симферополе или Владиславовке. Через Джанкой автобусы не ходят.

Перевозчик объявил об отмене поезда № 483/484, который ходил по маршруту Таганрог – Керчь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как добраться до Джанкоя после отмены остановки

Из Симферополя или Владиславовки до Джанкоя можно доехать на обычном общественном транспорте — пригородных поездах или автобусах. Билеты оформляются стандартно.

Как вернуть билеты после отмены остановки в Джанкое

Пассажиры, которые приобрели билеты на поезда с остановкой в Джанкое, могут сдать их без штрафов и удержаний — деньги вернут полностью.

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