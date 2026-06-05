От +8 до +31, дожди, грозы и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 6 — 7 июня

Продолжат лить дожди, возможны грозы и сильный ветер, но воздух прогреется до жарких +30. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области в выходные 6 – 7 июня подарит жителям региона долгожданное тепло и даже жару до +30 градусов. Продолжат лить дожди, возможны грозы и сильный ветер. Подробнее о том, какой будет погода в Ростовской области в выходные 6 – 7 июня, узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти задует со скоростью 5 – 10 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15 – +17 градусов, а днем будет жарко – до +28 – +30.

Подробнее о том, какой будет погода в Ростовской области в выходные 6 – 7 июня, узнали в Ростовском гидрометцентре. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 7 июня, синоптики снова прогнозируют переменную облачность, обойдется преимущественно без осадков. Ветер северной четверти разовьет скорость до 6 – 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +16 – +18 градусов, а днем поднимутся до +28 – +30.

В Ростовской области в субботу, по прогнозу, ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Ветер северной четверти разгонится до 5 – 10 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 – 18. Температура воздуха ночью составит +12 – +17 градусов, по северу и востоку похолодает до +8, а днем потеплеет до +23 – +28 градусов, местами – до +30.

Могут пройти дожди и грозы. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, по прогнозу, солнце время от времени также будет закрывать облаками. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 – 18. Ночью воздух прогреется до +13 – +18 градусов, а днем до +26 – +31.

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