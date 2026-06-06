«Сняли ошейник и оставили выживать»: Как питерская семья избавилась от собаки-«пони» из Ростова

Новые владельцы поселили четвероногого в своей квартире в Северной столице. Фото: Приют "КОТЭдж".

Ростовчанка Алена Кравцова много лет спасает бездомных и преданных людьми животных. В ее частном приюте «КОТэдж» находят кров, лечение и заботу десятки кошек и собак со сложной судьбой. Каждому из них волонтер старается найти любящего хозяина. Однако очередная история пристроя обернулась трагедией.

Полгода слали видеоприветы

По словам активистки, год назад полуторамесячного щенка Чендлера захотела забрать к себе семья из Санкт-Петербурга. Зоозащитница со спокойной душой передала им подопечного, будучи уверенной, что песик обрел свой настоящий дом.

Новые владельцы поселили четвероногого в своей квартире в Северной столице. Люди исправно присылали волонтеру видеоприветы и рассказывали, как счастлив питомец и как сильно они к нему привязались. Эта идиллия длилась полгода, а затем отчеты внезапно прекратились. Страшная правда открылась спустя еще несколько месяцев, когда раздался звонок из Ленинградской области.

От собаки отказались из-за размера. Фото: Приют "КОТЭдж".

Решили просто избавиться

На том конце провода была незнакомая женщина, представившаяся Людмилой. Она спросила волонтера, знает ли та пса по кличке Чендлер.

— Конечно знаю! — воскликнула ростовчанка.

А дальше Людмила рассказала о том, как она познакомилась с Чендлером.

— Выяснилось, что та самая «хорошая» семья решила просто избавиться от подопечного из-за того, что он вырос и превратился в настоящего пони, — продолжает Алена.

Люди поступили цинично и жестоко. Абсолютно домашнего пса, прожившего большую часть жизни в квартире, просто вывезли за 100 километров от Санкт-Петербурга в один из поселков. Чтобы у собаки не осталось шансов вернуться, с нее сняли ошейник с адресником.

Из-за стресса отказывался есть

Собака, которая никогда не сталкивалась с жизнью на улице и совершенно не умела добывать еду, две недели в панике металась по незнакомому населенному пункту. Она заглядывала в окна домов, подбегала к каждой проезжающей машине и искала родные лица.

За время скитаний Чендлер сильно похудел, повредил лапу, а потом дошло до того, что из-за стресса он просто начал отказываться от пищи, предлагаемой случайными прохожими.

Сегодня с собакой работают кинологи. Фото: Приют "КОТЭдж".

Спасительный чип

В таком состоянии его и встретила Людмила. Она начала потихоньку подкармливать собаку, постепенно приучая к себе. Когда Чендлер привык к ней и перестал бояться, женщина попробовала пристроить его в местные приюты, но везде получила отказ. Однако зоозащитники дали хороший совет — отвезти найденыша в ветеринарную клинику и проверить на наличие электронного чипа. Людмила так и поступила. К счастью, пес оказался чипирован. Сканер выдал уникальный номер, по которому и удалось выйти на ростовских волонтеров.

Алена, узнав о предательстве ее подопечного, связалась с бывшей петербургской хозяйкой Чендлера. Та без тени смущения заявила, что якобы «пристроила собаку в частный дом». Но когда волонтер прислала ей снимки истощенного пса, экс-владелица просто прекратила разговор.

Адаптация, лечение и работа с кинологами

— При детальном осмотре Чендлера выяснились и другие неприятные подробности его «домашней» жизни. За 11 месяцев семья собакой практически не занималась. Вопреки строгим условиям договора, пес оказался абсолютно не социализирован, не кастрирован и ни разу не обработан от паразитов. Хозяева просто избавились от него, как только он им надоел, — продолжает Алена.

Ей пришлось вновь организовывать переезд Чендлера, на этот раз по обратному маршруту Санкт-Петербург — Ростов.

Сегодня песик в родном приюте.

— Ему предстоит долгое лечение, адаптация и работа с кинологами. Но я надеюсь, что после пережитого кошмара Чендлер все же сможет встретить своего человека, который больше никогда его не предаст.

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