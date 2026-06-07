«Дядя делает что-то неправильное»: Под Ростовом приезжий организовал во дворе пейнтбольную секцию и два года насиловал детей

Мужчина собрал подростков в дворовую пейнтбольную секцию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд поставил точку в этой чудовищной истории 16 лет назад, в июне 2010 года. Тогда на скамье подсудимых оказался 53-летний мужчина, который совершал страшные преступления в отношении детей. Под видом спортивного тренера он втирался в доверие к родителям, уводил ребят в камыши, чтобы надругаться. Его жертвами стали пятеро мальчиков и одна девочка в возрасте от шести до одиннадцати лет. Причем остановить преступника могли на два года раньше, но взрослые слишком ему верили.

«Мне негде жить, помогите»

История началась в батайской колонии № 15. Заключенный Роман (имя изменено — прим. ред.) отбывал там срок и познакомился с проповедником из баптистской общины. Много говорили о вере, подружились. Когда в марте 2007 года мужчина вышел на свободу, он сразу пришел в ту самую общину.

— Мне негде спать и нечего есть, помогите, — попросил он.

Его приняли с распростертыми объятиями. Поселили в квартире, где жили трое сыновей прихожанки, а сама женщина с дочерями обитала в соседнем доме. Никто не знал, что их новый знакомый — бывший заключенный, и уж тем более никто не догадывался о его истинных наклонностях.

В колонии мужчина сдружился с проповедником и после освобождения пришел к нему просить кров. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

«Секретные пакеты»

Роман быстро нашел общий язык с соседскими мальчишками. Травил байки, рассказывал истории, а потом и вовсе объявил:

— Организую пейнтбольную секцию. Пока обмундирования нет, будем просто тренироваться, — объяснял он детям.

Он разделил желающих на две команды и придумал игру «Секретные пакеты». Суть: одна группа охраняет условный лагерь, вторая пробирается на территорию и оставляет пакет. Побеждает тот, кто достигнет цели.

Новоявленный тренер возглавил команду «разведчиков». А чтобы игра выглядела правдоподобнее, уводил детей подальше от дома — к железной дороге, в поле, в камыши. Туда, где нет взрослых.

Через полтора месяца таких «тренировок» тренер во время игры заманил одного из мальчиков в заросли. Потом еще одного. Потом следующего.

Мужчина скрывался на Кубани и работал пастухом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

«Дядя делает что-то неправильное»

В мае 2007 года родители наконец забили тревогу и написали заявление в милицию. Но Роман словно почуял неладное — накануне собрал чемодан и исчез. Все думали, что он рванул к себе на родину, на Украину. На самом деле он устроился пастухом на Кубани.

Местные жители были рады: батрак быстро нашел общий язык с их детьми — десятилетним сыном и семилетней дочкой. Играл с ними, брал с собой в поле. Пока однажды мальчик не прибежал к дяде и не сказал страшную фразу:

— Дядя Рома делает что-то неправильное. В лесополосе он снимал штаны с другого мальчика. А до этого приставал ко мне и сестре.

Мужчина схватил первое, что попалось под руку, и побежал к лесополосе. Приехавшие милиционеры едва успели отбить Романа от разъяренных селян. А потом выяснилось, что его уже больше двух лет ищут в Ростовской области.

Нуждался в лечении

Следствие насчитало пять эпизодов на Дону и еще два — в Краснодарском крае. Жертвами стали шестеро детей: пятеро мальчиков и одна девочка. Самому младшему было шесть лет.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Романа больным педофилией и нуждающимся в принудительном лечении. Но главное — суд отправил его за решетку на 11 лет в колонию особого режима. Оказалось, ранее он уже дважды отбывал наказание за преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних.

«У него был талант входить в доверие»

Даже следователи недоумевали: как так вышло, что человек с таким прошлым смог полтора месяца спокойно водить детей в камыши и никто ничего не заподозрил?

— У него был талант входить в доверие, — говорили оперативники. — Он умел притягивать к себе ребят, умел убеждать взрослых, что он безобидный тренер-энтузиаст.

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