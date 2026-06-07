«Пустите позвонить»: В Ростовской области бывший зэк похитил, избил и изнасиловал беременную и представил родным как невесту

Молодая женщина, оказывая помощь незнакомцу, не догадывалась о кошмаре, который ждал ее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Страшная история разыгралась в тихом поселении в Ростовской области. 21-летний недавно освободившийся из колонии преступник обманом проник в дом к молодой женщине, которая ждала ребенка. Несколько часов он издевался над ней, а потом вывез к своим родственникам в другой региона, выдавая за невесту.

«Можно позвонить? У меня телефон потерялся»

В тихое поселение, где все друг друга знают, беда пришла средь бела дня. Молодой человек подошел к воротам частного дома, за которыми жила 20-летняя местная красавица, бухгалтер, дочь благополучных родителей из соседнего села. Своей квартиры у нее не было — снимала угол в хуторе. Жила одна, тихо, никому не мешала.

— Девушка, добрый день! Можно от вас в скорую позвонить? Мобильник потерял, очень срочно надо! — раздался вежливый голос за калиткой.

Едва освободившись из колонии, мужчина обманул молодую женщину и напал на нее. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Она не могла отказать. Подумала: человеку плохо, у него беда. Она открыла дверь.

И сразу пожалела.

«Показывала снимок УЗИ, умоляла пощадить»

Как только незваный гость переступил порог, его добродушие испарилось. В руке блеснул нож. Хозяйка в ужасе предлагала все: деньги, вещи, технику. Показывала ему свежий снимок УЗИ — вот он, ее будущий малыш, которого она так ждала.

— Пожалуйста, не трогайте меня, у меня ребенок, — повторяла она.

Но преступника это не остановило. Как позже выяснили следователи, 21-летний мужчина вышел из колонии всего месяц назад. За решеткой он не переродился — стал только злее. В тот вечер он был к тому же сильно пьян.

Часы, которые он провел в доме у пожалевшей его молодой женщины, стали для нее пыткой. Он избивал ее до переломов и насиловал. А потом решил, что мало — забрал ключи от ее же машины, иномарку, затолкал полуживую хозяйку внутрь и повез за сотни километров — в Волгоградскую область к своим родственникам.

Жертвой преступника стала жительница небольшого поселения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Представил как невесту

По дороге он запугивал ее убийством, и она настолько потеряла волю, что боялась даже слово сказать. Он объяснил родственникам просто: вот, познакомился, это моя невеста. И те приняли несчастную как родную. Улыбались, кормили, даже пожалели — решили взять с собой на рынок, чтобы отвлечь от «дорожной усталости».

Именно там, среди чужих людей, у нее появился шанс. Похищенная вырвалась, добежала до телефона и набрала номер отца.

— Папа, забери меня, — только и смогла прошептать она.

«Он даже не собирался убегать»

Родители тут же заявили в полицию. На место выехала оперативно-розыскная группа. Милиционеры нашли насильника у тех самых родственников, куда он привез свою жертву.

— Он был абсолютно спокоен, даже не думал прятаться, — рассказали «КП – Ростов-на-Дону» в региональном следкоме. — Мужчина был уверен, что запугал её настолько, что она никому ничего не расскажет.

Ошибся.

Женщина в итоге попала в больницу, но ее ребенка спасти не удалось. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ребенка спасти не удалось»

Молодая женщина, пережившая шок, помимо многочисленных ушибов, переломов, лишилась главного.

— Ребенка, к сожалению, не удалось спасти, — сообщили медики.

В отношении 21-летнего рецидивиста было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: похищение человека, насильственные действия сексуального характера, угроза убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью беременной женщине. Подозреваемого арестовали. Следствие, суд... Но ребенка несчастной женщине, которая ждала малыша, было уже не вернуть.

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