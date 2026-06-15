Конкурс «На лини добра» проводится в соответствии с настоящим Положением. Организатором лайк-конкурса в г. Ростове-на-Дону является АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в лице Ростовского филиала.

1. Цели и задачи лайк-конкурса

Познакомить аудиторию медиахолдинга «Комсомольская правда» с социальными координаторами филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области.

Отметить выдающихся представителей фонда, повысить престиж профессионалов, которые трудятся в филиале фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области.

2. Участники конкурса.

2.1. Участниками лайк-конкурса «На лини добра» могут стать только социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области, передавшие в редакцию через пресс-службу организации свои анкеты участниц и фотографии.

2.2. Передавая для публикации цифровые фотографии для участия в конкурсе, участник подтверждает, что все авторские права на размещенную им фотографию, принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц и право гражданина на изображение.

2.3. Информация о порядке проведения конкурса публикуется на сайте Организатора – rostov.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения конкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на сайте Организатора. Участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

2.4. В случае обнаружения технической накрутки Организатор оставляет за собой право снять участника с конкурса.

3. Сроки проведения конкурса.

Конкурс проводится с 15 июня 2026 г. до 24:00 13 июля 2026 г.*

4. Основные правила и условия проведения конкурса.

4.1. Лайк-конкурс проводится на сайте rostov.kp.ru на странице конкурса «На лини добра».

4.2. Для участия в конкурсе нужно прислать свою фотографию и небольшое описание своего выбора профессии, опыта службы и запоминающихся случаев.

4.3. В голосование принимается по одному голосу с устройства за каждое фото участников один раз в 24 часа (сутки отсчитываются с момента последнего голосования).

4.4. Голосующие и участники могут распространять ссылку на конкурс посредством социальных сетей и привлекать большее количество голосующих.

4.5. Победительницу лайк-конкурса определит редакционная коллегия с учетом читательского выбора в открытом голосовании на сайте rostov.kp.ru.

4.8. Итоги конкурса будут объявлены 13 июля 2026 года.

5. Награждение

5.1. Награждение победителей пройдет в пресс-центре Ростовского филиала АО «ИД «Комсомольская правда». В рамках церемонии награждения пройдет также запись интервью в студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону». Информация о победительнице лайк-конкурса будет опубликована в итоговой статье на сайте rostov.kp.ru.

5.2. Победительница получит диплом от Ростовского филиала АО «ИД «Комсомольская правда».

Факт участия в конкурсе означает полное согласие участников с настоящим Положением проведения конкурса.

Данное положение является официальной офертой.

* Даты старта, подведения итогов и награждения могут сдвигаться.