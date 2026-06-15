Сроки подачи горячей воды в Ростове снова перенесли. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Когда дадут горячую воду в Ростове — этот вопрос сегодня, пожалуй, самый актуальный среди жителей Донской столицы. 15 июня началась уже вторая волна плановых отключений из-за профилактических работ на теплосетях. При этом во многих домах все еще нет горячей воды после первых отключений, которые стартовали 12 мая и должны были продлиться до 5 июня. Власти ответили на самые главные вопросы ростовчан.

Почему не дали горячую воду в Ростове?

— Еще 5 июня должна была пойти горячая вода. А мы сидим и ждем второй месяц, это уже издевательство, — обратились люди к главе региона Юрию Слюсарю в его телеграм-канале. — Почему до сих пор не дали горячую воду в Ростове?

Напомним, еще 8 июня губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в Ростове без горячей воды оставались 147 многоквартирных домов, и взял ситуацию под контроль. Глава города Александр Скрябин доложил: сети старые, в ходе ремонта выявляются новые дефекты, поэтому сроки срываются. Губернатор поставил задачу вернуть горячую воду до праздников. Получилось не везде. Проблему обсудили 15 июня на оперативном совещании с членами правительства и главами районов.

Во многих домах горячей воды нет уже второй месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

— С горячим водоснабжением в Ростове есть две проблемы: плановые отключения и нарушения сроков профилактических ремонтов. Сейчас нет горячей воды в части Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов, — перечислил губернатор районы, которые затронула вторая волна отключения.

Напомнил глава региона и о первых, начатых еще в мае, отключениях.

— Еще ряд домов остаются без горячей воды в связи с износом теплосетей и возникновением новых аварий, что удлиняет сроки ремонта.

Где еще отключат воду в Ростове

Но и тем, у кого вода еще есть, рано радоваться. Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная предупредила: с 15 июня по 6 июля горячую воду отключат в новых районах в рамках гидравлической опрессовки. Речь идет в следующих границах трех районов.

Северный жилой массив:

- Ул. Капустина – ул. Пацаева – бул. Комарова – ул. Стартовая – ул. Планетная – ул. Орбитальная – ул. Венеры – ул. Каракумская – пр. Королева – пр. Космонавтов – ул. Волкова

Микрорайон «Темерник»:

- Ул. Лелюшенко – ул. Миронова – ул. Думенко

Район проспекта Ленина:

- Ул. Нансена – пер. Ахтарский – ул. Текучева – ул. Мечникова – ул. Стадионная – ул. Шеболдаева – пр. Ленина – ул. Профинтерна – ул. Я. Галана – ул. Ларина – ул. Погодина – ул. Нариманова – пр. Нагибина – ул. Новаторов – ул. Врубовая– пер. Актюбинский

— Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети». Телефон диспетчерской: 8-863-234-89-44, — напомнила министр.

Где коммунальщики работают сегодня в Ростове

Эксплуатирующая котельные и сети организация «Теплокоммунэнерго» тем временем отчитывается о ремонтах. В список адресов на 15 июня попали несколько улиц.

— Работаем по улицам 2-я Краснодарская, 147/2, 149/7, 149/6, 155/2, 153/1, 151/1, 149, 149/1, 96/2, 96/4, Лермонтовская, 71/104, Филимоновская, 92, Юфимцева, 14, 14/1, Мечникова, 77а, Соколова, 73 и 45. Обследования проводим здесь: Ворошиловский, 52, Оружейный, 11/1, 11/2, Коблова, 6, М.Горького, 148, Соборный, 58.

Где сегодня работают коммунальщики в Ростове. Фото: "Теплокоммунэнерго"

А с 12 по 18 июня отключат горячую воду еще на нескольких улицах: Ларина, 45; Забайкальский переулок; Башкирская; Оренбургский переулок; Симферопольская; проспект Нагибина; Криворожская; Нариманова, 76, 78.

Еще ряд домов остаются без горячей воды в связи с износом теплосетей и возникновением новых аварий, что удлиняет сроки ремонта. Фото: "Теплокоммунэнерго"

Когда дадут горячую воду в Ростове?

По словам губернатора, плановый срок завершения работ по второй волне отключений — 6 июля. Что касается первой, здесь уложиться обещано до конца этой рабочей недели.

— Восстановление подачи воды запланировано на 19 июня, — заявил губернатор.

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