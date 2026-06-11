Театр в цифре: эксперты рассказали о масштабном культурно-просветительском проекте «Театральная Олимпиада»

В рамках проекта по России курсируют два тематических поезда. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

В мае 2026 года в России стартовал федеральный проект «Театральный поезд» - масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России (СТД РФ). Планируется, что проект объединит регионы страны через театральное искусство, станет ярким событием в жизни театральной России, привлечет внимание широкой аудитории и создаст уникальную культурную атмосферу.

В рамках проекта по России курсируют два тематических поезда — восточный маршрут (вышел 12 мая из Владивостока в Москву), который охватит 25 городов, и южный маршрут (отправился 27 мая из Севастополя в Москву) с остановками в 19 городах. В каждом городе-остановке поезда предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи. Фестивальная программа и сменяемый состав театральных коллективов создадут динамичный культурный марафон, который станет одним из самых значимых событий 2026 года.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Организаторы проекта провели в начале июня образовательный вебинар для журналистов и блогеров «Театр в цифре: как проверить свои знания в «Театральной Олимпиаде»». В мероприятии приняли участие более 50 человек из разных регионов нашей страны. Они смогли задать экспертам различные вопросы о целях и задачах проекта, его продвижении и мероприятиях, запланированных на финальном этапе.

Спикерами вебинара стали начальник управления проектной деятельности Союза театральных деятелей РФ Евгений Соломин, заведующая отделом развития Музея МХАТ Екатерина Петерсон, и директор офиса перспективных и партнерских проектов «Ростелекома» Александр Ряховский. В ходе встречи эксперты также рассказали о проекте «Театральная Олимпиада», который объединил классическое искусство и современные технологии, а также перечислили наиболее активные регионы.

Подписание соглашения о сотрудничестве между СТД РФ и национальным провайдером. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

В начале вебинара Екатерина Петерсон рассказала о документальном проекте «Станиславский. В поисках системы». Цикл видеолекций создан в формате ультракоротких видео. Это 10-серийный сериал, который рассказывает о зарождении русского драматического театра в России. Он позволяет расширить знания в области сценического искусства, изучить нюансы музыкального оформления спектаклей и глубже погрузиться в секреты актерского мастерства.

- Наш проект позволяет сохранить в истории память о таких выдающихся деятелях как Станиславский, Немирович-Данченко, Булгаков, Чехов. На текущий момент в нем уже приняли участие народные артисты Константин Хабенский, Владимир Машков, студенты нашей студии и студенты Московской театральной школы им. Олега Табакова. Отмечу, что благодаря поддержке Министерства просвещения с нашим проектом уже ознакомились свыше 40 000 школьных театров по всей России. Для нас очень важно, что документальный проект включен в «Театральную Олимпиаду», благодаря чему информация о нем доступна каждому в нашей стране, - пояснила Екатерина Петерсон.

По словам заведующей отделом развития Музея МХАТ, производство второго сезона проекта «Станиславский. В поисках системы» уже запущено. Кроме того, для привлечения молодежи в проекте активно используются технологии искусственного интеллекта: они применяются при производстве каждой серии, чтобы сделать ее более интересной, динамичной и современной.

ЦИФРОВАЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА»

Принять участие в «Театральной Олимпиаде» можно до 30 июня 2026 года. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Евгений Соломин рассказал участникам вебинара о том, почему театральную олимпиаду было решено проводить в онлайн-формате.

- «Театральная Олимпиада» — это просветительский проект, который мы реализуем на платформе «Ростелеком.Лицей» и он приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Поэтому онлайн-тестирование по истории русского театра включает в себя именно 150 вопросов, разделенных на три блока. Победители проекта получат билеты в ведущие театры страны и приглашение на съемки телевизионных передач в Москве. Что касается формата, то цифровые технологии все глубже проникают во все сферы нашей повседневной жизни, поэтому мы хотели, чтобы наш проект был более современным и интересным. Это позволило нам привлечь не только аудиторию нашей страны, но и ближнего зарубежья.

В свою очередь, Александр Ряховский сообщил, что участие национального провайдера в проекте «Театральная Олимпиада» позволяет театрам стать ближе к своему зрителю через цифровые технологии, а зрителям — проверить свои знания о театральном искусстве и узнать много новых фактов. Кроме того, используемый на платформе искусственный интеллект не подменяет собой, а дополняет живое искусство, делает его понятнее и доступнее для многих людей.

Директор офиса перспективных и партнерских проектов «Ростелекома» Александр Ряховский. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

- Это не подмена, это живое дыхание сцены в экране телефона, планшета, ноутбука, которое слышит зритель. Он видит, что происходит по ту сторону сценической рампы, как рождается спектакль, как работают режиссёры, актёры и вся та команда, благодаря которой перед зрителем разворачивается театральная постановка. Отмечу, что все материалы сайта проекта «Театральная Олимпиада» находятся в свободном доступе. Простую регистрацию надо пройти лишь в том случае, если вы хотите ответить на вопросы онлайн-тестирования и побороться за призы. Сделать это можно до 30 июня этого года.

Что касается аудитории проекта, то чаще других в «Театральной олимпиаде» участвуют жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Липецкой и Свердловской областей. Как заметил эксперт, география проекта охватывает всю страну, а 70% участников — женщины.