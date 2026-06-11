ВТБ передал оборудование Центральной городской больнице Каменска-Шахтинского по программе «Мир без слез»

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

В Центральной городской больнице Каменска-Шахтинского обновили оборудование. Медицинские кровати с особыми матрасами, пеленальные столики, санитарная техника, аквадистилляторы – все это передал ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез».

– Сегодня мы проводим акцию уже в двенадцатый раз подряд. Ростовская область является одним из лидеров по числу таких мероприятий. Вместе с региональным минздравом мы стараемся поддерживать эту традицию. Наша цель – улыбки детей и помощь донским врачам, чтобы они могли работать еще эффективнее. Программа «Мир без слез» для нас – это последовательная работа, которую мы строим на реальных потребностях больниц и запросах врачей, – отметил заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

«КОМФОРТ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ И ИХ МАМ»

По словам главного врача Центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Александра Некрасова, в рамках социального проекта «Мир без слез» банк ВТБ выделил учреждению 4,6 миллиона рублей. Средства направили на самые необходимые нужды: кровати для педиатрического отделения, койки для новорожденных, медицинскую мебель и оборудование для оказания педиатрической помощи. Для детского поликлинического отделения закупили диваны и пуфы, чтобы дети чувствовали себя комфортнее.

– На наш взгляд, это прекрасный пример, который показывает очень эффективное сотрудничество банковской системы и социальной сферы. И мы рады, что в этом году наше учреждение попало под данный проект. Для нашей больницы участие в программе «Мир без слез» – это очень значимая поддержка. Особенно важно, что помощь идет именно на те направления, которые ежедневно задействованы в работе с детьми и молодыми мамами.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Александр Середа подчеркнул, что для региона особенно важны вопросы поддержки семей и детского здоровья.

- Центральная городская больница ежедневно принимает большое количество пациентов, а родильное отделение играет важную роль не только для Каменска-Шахтинского, но и для жителей ближайших территорий. Поэтому обновление оснащения, связанного с пребыванием мам и новорождённых, — это действительно важная и нужная помощь. Такие проекты напрямую касаются тысяч семей и помогают создавать более современные условия в городском здравоохранении.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ, ИГРЫ И УРОК ФИНАНСОВОЙ ГРАММОТНОСТИ

Для маленьких пациентов в этот день в больнице устроили настоящий праздник. К ним вышли персонажи передачи «Спокойной ночи, малыши!», а следом за ними – робот Айтиша, амбассадор банка по финансовой грамотности.

Дети на миг забыли о больничных буднях. Они играли, отвечали на вопросы викторин. А еще узнали, что такое деньги, вклады и как не потерять сбережения. Особый восторг вызвало появление кота Базилио и лисы Алисы. Сказочные герои провели для ребят урок финансовой грамотности. Только вместо скучных правил были живые истории. Им объяснили, как распознать мошенников и не попасться на их уловки, что такое банковский вклад и зачем хранить деньги в банке.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

А в холле работала фотозона с роботом Айтишей. Каждый желающий мог сделать снимок, а после праздника получить его на память.

– Мне очень понравились конкурсы. Еще запомнила, что делать, если звонит незнакомый номер: лучше не отвечать или сбросить звонок. А еще нам всем в конце подарили подарки. Все очень понравилось! – поделилась впечатлениями девятилетняя Эмилия.

Отметим, Каменск-Шахтинский стал одной из 17 точек на карте программы «Мир без слез» в 2026 году. Вместе с ним помощь получат больницы в Рязани, Казани, Калининграде, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Смоленске и еще в девяти городах – от Приморья до Саратовской области.

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