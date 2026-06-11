Пакеты находили в гребных ямах и водохранилище: Ростовский грузчик убивал жертв, а тела прятал по фрагментам

Мужчина разложил фрагменты в полиэтиленовые пакеты и на следующий день выбросил в выгребную яму. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эта пугающая история произошла в Ростове 16 лет назад, а в апреле 2011 года был вынесен приговор 23-летнему жителю области, который за месяц хладнокровно расправился с двумя людьми. Женщину лишил жизни после ссоры, мужчину — из-за денег. А потом… фрагменты их тел находили по всему городу.

Пропала по дороге домой

В конце зимы 2010 года родные 35-летней ростовчанки забили тревогу: девушка никогда не исчезала без предупреждения. В последний раз ее видели около часа ночи 19 февраля на проспекте Стачки. Она вышла из машины знакомых и явно направлялась домой. Но так и не дошла.

— Она всегда предупреждала родных, если задерживается. Поэтому специалисты сразу предположили худшее, — рассказывали позже в региональном следкоме.

9 марта возбудили уголовное дело. А уже на следующий день оперативники вышли на молодого человека, который снимал квартиру неподалеку.

Мужчина тащил убитых в ванную. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из скотников — в грузчики

Подозреваемому было 22 года. Он приехал в Ростов из села Большая Мартыновка, где занимался скотоводством. Несколько раз попадался на мелких кражах и хулиганстве. В донской столице надеялся на большой заработок — подрабатывал грузчиком.

В ту самую ночь он встретил на проспекте Стачки женщину и предложил проводить. Она согласилась, и они пошли к нему домой, там выпили. А потом, по версии следствия, между ними вспыхнула ссора.

— Мужчина схватил кухонный нож, — рассказали в органах. — Когда женщина перестала дышать, убийца перетащил тело в ванную, достаточно профессионально — как позже отмечали криминалисты — разделил его и разложил в восемь полиэтиленовых пакетов, а на следующий день выбросил в выгребную яму на улице Кустанайской.

От земляка осталось четыре пакета

Прошло всего две недели. В гости к душегубу приехал знакомый из родного села. С ним тоже выпили, и опять ссора. Гость тоже погиб на месте от ножа.

Часть пакетов выбросили в водохранилище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Тело убитого земляка он также разложил по четырем пакетам. Сутки держал их на балконе, — шокировали деталями оперативники.

Три пакета молодой человек выбросил в общественный туалет на улице Лелюшенко, четвертый — в водоем около больницы скорой помощи.

Под угрозой смерти заставил помогать скрывать следы

Самое страшное — мужчина совершал все это не один. Он жил в квартире вместе со своим отчимом. Именно ему, по данным следствия, молодой мужчина сначала продемонстрировал тело убитой женщины, а затем под угрозой смерти заставил помогать — отмывать кровь, выносить пакеты, избавляться от улик.

А когда пришла очередь второго тела, схема повторилась.

При обыске в комнате тогда еще подозреваемого нашли мужскую одежду со следами крови. У изувера изъяли мобильные телефоны убитых, золотую цепочку, серьги и 52 тысячи рублей — все это он успел присвоить. Поговаривали потом, что земляка он якобы ради этих денег и заманил, едва узнав, что у того водится крупная сумма.

Сыщики рассказывали потом: душегуб не пустился в бега. Он спокойно жил в той же квартире, ходил по городу и даже не думал, что его найдут.

Суд назначил наказание - 19 лет заключения. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Он производил впечатление адекватного человека, — говорили оперативники.

Оперативники тогда переговаривались: хорошо, что остановили вовремя, но называть его маньяком опасались. Вскоре была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, и ее вердикт оказался однозначным: вменяем.

19 лет строгого режима

В апреле 2011 года Ростовский областной суд с участием присяжных заседателей вынес приговор. Уже на тот момент 23-летний житель Ростова был признан виновным в убийстве двух человек, разбое, краже и угрозе убийством в отношении отчима.

Ему было назначено наказание сроком 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы еще на два года после освобождения. Причем на первые пять лет его отправили в тюрьму.

В Ростове загорелись два дома и хозпостройка на площади 500 кв.м в центре города Видео: ГУ МЧС по Ростовской области

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