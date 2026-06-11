Пакеты находили в гребных ямах и водохранилище: Ростовский грузчик убивал жертв, а тела прятал по фрагментам

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Эта пугающая история произошла в Ростове 16 лет назад, а в апреле 2011 года был вынесен приговор 23-летнему жителю области, который за месяц хладнокровно расправился с двумя людьми. Женщину лишил жизни после ссоры, мужчину — из-за денег. А потом… фрагменты их тел находили по всему городу.
В конце зимы 2010 года родные 35-летней ростовчанки забили тревогу: девушка никогда не исчезала без предупреждения. В последний раз ее видели около часа ночи 19 февраля на проспекте Стачки. Она вышла из машины знакомых и явно направлялась домой. Но так и не дошла.
— Она всегда предупреждала родных, если задерживается. Поэтому специалисты сразу предположили худшее, — рассказывали позже в региональном следкоме.
9 марта возбудили уголовное дело. А уже на следующий день оперативники вышли на молодого человека, который снимал квартиру неподалеку.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Подозреваемому было 22 года. Он приехал в Ростов из села Большая Мартыновка, где занимался скотоводством. Несколько раз попадался на мелких кражах и хулиганстве. В донской столице надеялся на большой заработок — подрабатывал грузчиком.
В ту самую ночь он встретил на проспекте Стачки женщину и предложил проводить. Она согласилась, и они пошли к нему домой, там выпили. А потом, по версии следствия, между ними вспыхнула ссора.
— Мужчина схватил кухонный нож, — рассказали в органах. — Когда женщина перестала дышать, убийца перетащил тело в ванную, достаточно профессионально — как позже отмечали криминалисты — разделил его и разложил в восемь полиэтиленовых пакетов, а на следующий день выбросил в выгребную яму на улице Кустанайской.
Прошло всего две недели. В гости к душегубу приехал знакомый из родного села. С ним тоже выпили, и опять ссора. Гость тоже погиб на месте от ножа.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
— Тело убитого земляка он также разложил по четырем пакетам. Сутки держал их на балконе, — шокировали деталями оперативники.
Три пакета молодой человек выбросил в общественный туалет на улице Лелюшенко, четвертый — в водоем около больницы скорой помощи.
Самое страшное — мужчина совершал все это не один. Он жил в квартире вместе со своим отчимом. Именно ему, по данным следствия, молодой мужчина сначала продемонстрировал тело убитой женщины, а затем под угрозой смерти заставил помогать — отмывать кровь, выносить пакеты, избавляться от улик.
А когда пришла очередь второго тела, схема повторилась.
При обыске в комнате тогда еще подозреваемого нашли мужскую одежду со следами крови. У изувера изъяли мобильные телефоны убитых, золотую цепочку, серьги и 52 тысячи рублей — все это он успел присвоить. Поговаривали потом, что земляка он якобы ради этих денег и заманил, едва узнав, что у того водится крупная сумма.
Сыщики рассказывали потом: душегуб не пустился в бега. Он спокойно жил в той же квартире, ходил по городу и даже не думал, что его найдут.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
— Он производил впечатление адекватного человека, — говорили оперативники.
Оперативники тогда переговаривались: хорошо, что остановили вовремя, но называть его маньяком опасались. Вскоре была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, и ее вердикт оказался однозначным: вменяем.
В апреле 2011 года Ростовский областной суд с участием присяжных заседателей вынес приговор. Уже на тот момент 23-летний житель Ростова был признан виновным в убийстве двух человек, разбое, краже и угрозе убийством в отношении отчима.
Ему было назначено наказание сроком 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы еще на два года после освобождения. Причем на первые пять лет его отправили в тюрьму.
Видео: ГУ МЧС по Ростовской области