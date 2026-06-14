Продолжают династию, вдохновляются прадедами и влюблены в детективы: Кто лидирует в конкурсе «Честь, долг, красота»

Меньше суток осталось до конца голосования, и вы можете повлиять на его результат. Фото: СУ СК по Ростовской области

Эти женщины сильны духом и с гордостью носят погоны: они выбрали работу, где права на ошибку нет – в Следственном управлении СК по Ростовской области. Десять таких героинь участвуют в конкурсе «Честь, долг, красота», который «КП – Ростов-на-Дону» проводит вместе с ведомством. Почти месяц вы голосовали за конкурсанток, и уже скоро, 15 июня, станет известно имя победительницы. А пока представляем лидеров голосования.

Третье место

На третьей строчке предварительного рейтинга — старший следователь отдела по Кировскому району Ростова Юлия Кравцова. У нее 325 голосов.

Сомнений при выборе специальности у Юлии не было. С детства она любила правду и справедливость. Детективы про Холмса, Пуаро и сериал про Каменскую воспитали любовь к разгадыванию тайн. Близкие отговаривали, говорили: «Не женское дело». Но Юлия вспоминала слоган «следователь — существо бесполое» и от мечты не отказалась.

Старший следователь следственного отдела по Кировскому району Ростова-на-Дону. Фото: СУ СК по Ростовской области

— Свой путь я начала в Миллеровском отделе. Та работа закалила — трудиться приходилось ударно. Случаев, когда девушка гордилась профессией, было много: спасенные от насилия женщины и дети, беспомощные старики, люди, лишившиеся близких по врачебной халатности. Для меня самая лучшая награда — когда отчаявшийся снова верит, а к детям возвращается детство, — говорит Юлия.

Второе место

На второй позиции — помощник следователя из Батайска, лейтенант юстиции Анна Омельченко. Ее поддержали 696 читателей.

Анна служит в следственном управлении с 2011 года. В ее задачи входит регистрация сообщений о преступлениях, учет дел, работа с почтой и статистика.

— В профессию меня привела семья: отец служил в правоохранительных органах, другие родственники тоже выбрали этот путь. И я решила продолжить династию.

Помощник следователя следственного отдела по Батайску Анна Омельченко. Фото: СУ СК по Ростовской области

Она окончила Ростовский юридический институт МВД и сразу приступила к рабочим обязанностям. Первое время было тяжело, но спустя полгода она поняла: это дело ей по душе. Сегодня у Анны три ведомственные награды Следственного комитета и благодарности от администрации. Но настоящая гордость — когда работа приносит реальную пользу людям.

— Вспоминается случай, когда в отделе возбудили дело против человека, подозреваемого в серии убийств с помощью самодельных взрывных устройств и старинного дуэльного пистолета, — поделилась конкурсантка. — А сегодня, если бы можно было вернуть время назад, я выбрала бы свою профессию снова.

Лидер голосования

Лидер предварительного голосования — заместитель руководителя отдела по Железнодорожному району Ростова Ксения Чередниченко. У нее 725 голосов.

Ксения решила стать следователем уже в пять лет. Она хотела быть как героиня сериала «Тайны следствия» Мария Швецова, хотя в семье никто не связан с органами: отец — военный летчик, мама — банковский служащий. Примером стал прадед — участник войны, крестьянин и многодетный отец, который с оружием в руках защищал Родину.

Заместитель руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Ростова-на-Дону Ксения Чередниченко. Фото: СУ СК по Ростовской области

— За семь лет в профессии я воспитала не одного достойного следователя. Больше всего горжусь тем, что подчиненные знают: двери моего кабинета всегда открыты, и спустя столько лет я все еще искренне сопереживаю людскому горю.

Самый запоминающийся случай на службе произошел в первый же рабочий день. 21-летняя девушка в платье, каблуках и шубе поехала на пожар. У входа она отдала подержать свою верхнюю одежду, чтобы не пропахла гарью, незнакомцу в штатском, подумав, что это оперативник. Через два часа забрала и уехала.

— На следующее утро руководитель спросил: «Познакомилась с новым начальником полиции?» Оказалось, именно его я заставила два часа сторожить шубу. Сейчас эта история вспоминается с улыбкой, а тогда было очень стыдно.

Успейте проголосовать!

Голосование завершится в полночь. До этого на странице конкурса вы можете отдать голос одной или нескольким участницам. Аномальный рост голосов отслеживается — кандидатуру снимут. Победительницу конкурса «Честь, долг, красота» определим вместе. Итоги подведем 15 июня на сайте «КП – Ростов-на-Дону».

В конкурсе участвуют десять представительниц ведомства. Фото: СУ СК по Ростовской области

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Честь, долг, красота»: Выбираем самую очаровательную сотрудницу ростовского следкома