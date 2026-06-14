Любовь до гроба: Ростовчанка отсидела срок за нападение на сожителя, вернулась к нему и убила

Ростовчанка отсидела срок за нападение на сожителя, вернулась к нему и убила. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге Ростовской области вынесли приговор 37-летней местной жительнице Оксане. Суд признал ее виновной в том, что во время ссоры она ранила своего гражданского мужа Дмитрия. От полученной травмы мужчина скончался в больнице. Как позже рассказала на заседаниях потрясенная мать убитого, ровно 12 лет назад в этом же доме невестка уже нападала на ее сына. Тогда мужчине чудом удалось выжить. Женщина отправилась в колонию, а сожитель стал ждать ее возвращения.

Врачи однажды уже спасли жизнь мужчины. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Просила начать жизнь с чистого листа»

История их непростого союза началась еще в начале 2010-х годов. Именно тогда Дмитрий, которого знакомые характеризовали как человека спокойного и абсолютно неконфликтного, влюбился в экспрессивную Оксану. Роман развивался стремительно, и вскоре мужчина переехал в частный дом к возлюбленной и ее матери. Однако тихой семейной жизни не случилось. Как позже вспоминала теща, зять и дочь ссорились регулярно. Поводы для скандалов находились самые разные — от банального безденежья и бытовой неустроенности до взаимной ревности.

Первый по-настоящему опасный конфликт вспыхнул в 2014 году. Во время очередного выяснения отношений Оксана не сдержала эмоций, схватила кухонный нож и ударила им Дмитрия .Травма оказалась тяжелой, но врачи тогда буквально вытащили пациента с того света. Сама же сожительница в 2015 году выслушала приговор: за покушение на убийство городской суд отправил ее в колонию на шесть лет.

Несмотря на пережитый кошмар, Дмитрий не просто простил Оксану, но и пообещал обязательно ее дождаться. Мать мужчины, видя, к чему приводит эта привязанность, умоляла сына одуматься.

— Я и плакала, и уговаривала его, как могла, разорвать все контакты с этой женщиной, — вспоминала на суде родительница. — Просила начать жизнь с чистого листа. Но он меня не слушал.

Женщина сама позвонила в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторая попытка

Дмитрий твердо стоял на своем — ему нужна была только Оксана. Свое слово мужчина сдержал: когда в 2020 году сожительница полностью отбыла наказание и вышла на свободу, он встретил ее с распростертыми объятиями. Пара возобновила совместное проживание под одной крышей с матерью Оксаны. Увы, тюремный срок характер женщины не исправил, и вскоре затяжные ссоры снова стали привычным делом в доме.

Роковая развязка наступила в разгар праздничных выходных. На кухне вспыхнул очередной громкий скандал. Устав от криков, Дмитрий решил прекратить спор, молча встал и ушел в гостиную, надеясь, что гражданская жена успокоится наедине с собой. Но Оксану это демонстративное отступление только разозлило. Схватив кухонный нож, она молча пошла за сожителем в комнату, подошла к дивану и напала.

В суде вину дончанки признали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что решил суд

Осознание содеянного пришло почти мгновенно, как только Дмитрий упал на пол. Оксана сама набрала номер экстренных служб «112» и вызвала бригаду медиков, после чего сразу позвонила матери пострадавшего и во всем призналась. «Скорая» приехала быстро, но спасти мужчину во второй раз врачам не удалось — слишком тяжелыми оказались травмы. Дмитрий скончался на операционном столе.

Женщину задержали на месте преступления. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. — Прим. ред.). Во время судебных заседаний Оксана плакала и утверждала, что искренне раскаивается.

Суд учел ее признание, звонок в скорую помощь и проблемы со здоровьем. Однако ее вину признали и приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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