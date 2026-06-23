Центру города досталось меньше воды, а на Северном жители жалуются на залповый ливень. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Вечером 23 июня на Ростов обрушился ливень. Синоптики обещали «залповый дождь с градом», и прогноз оправдался. Особенно досталось Суворовскому, Северному и Чкаловскому районам. Рассказываем, что происходит в Ростове во время ливня 23 июня 2026. .

Что происходит в Ростове во время тропического ливня 23 июня 2026: последствия

Дождь начался во второй половине дня: сначала - просто сильный дождь, потом - стеной. В считанные минуты улицы Северного района превратились в бурные потоки. На кадрах, снятых очевидцами, машины будто не едут по асфальту, а плывут по волнам.

В Северном, Чкаловском и Суворовском микрорайонах гремела гроза.

— Молнии били, кажется. Рядом с домами и деревьями.

— А я видела одновременно три разряда молнии в разных местах! — утверждает одна из ростовчанок.

До конца суток в регионе ожидаются сильные дожди. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Очевидцы разглядели что-то похожее на короткое замыкание на крыше одной из высоток в Северном микрорайоне.

— Вспыхнуло, искры полетели! Хорошо, до пожара не дошло, но трясет до сих пор.

В городских пабликах из-за непогоды Ростов сегодня окрестили филиалом Венеции.

— Прямо на остановках автобусы высаживают пассажиров в бурные потоки воды. Выходишь из транспорта и оказываешься в воде.

Ливень сказался и на стоимости такси. Если заказать машину по экономному тарифу, например, в район ЦГБ, то доехать до Левенцовки, на проспект Маршала Жукова, будет стоить 850 рублей. На Суворовский, например, на улицу Дмитрия Петрова, довезут за 1100 рублей.

На остановках пока нет аншлага. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Штормовое предупреждение и прогноз погоды в Ростове на 23 июня 2026

Власти сообщили, что в Ростове действует штормовое предупреждение.

— До конца суток 23 июня ожидаются осадки в виде залпового дождя с градом до 15–20 мм, а также ветер со штормовыми порывами до 23 метров в секунду, - написал глава города Александр Скрябин на официальной странице в соцсетях.

Аналогичное сообщение опубликовал и департамент транспорта.

— В период с 15:30 до 17:30 и до конца суток местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер до 23 м/с. На территории города может выпасть до 20 мм осадков.

Власти предупредили о рисках, из-за которых в такую погоду по возможности не стоит выходить на улицу: за сильным ветром и дождем часто следуют обрывы проводов, падение деревьев и рекламных конструкций, затопление низменных участков и подвалов.

Не все захватили из дома зонт. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Что делать делать во время сильного ливня: инструкция

Александр Скрябин поставил задачу коммунальным и экстренным службам реагировать незамедлительно.

— Не стоит парковать машины под деревьями, нужно беречь себя и в экстренных случаях звонить в «112».

Департамент транспорта тоже опубликовал подробную инструкцию для ростовчан и гостей города на время ливня:

— Не спускаться в подземные переходы, не переходить улицу в потоке воды, держаться подальше от рекламных щитов и высоких деревьев, отключать электроприборы при скачках напряжения, а водителям — не пытаться преодолевать подтопленные участки, пережидать ливень на обочине с включенными аварийными огнями.

Штормовое предупреждение поступило уже после начала ливня. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

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