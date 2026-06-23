Фото: Екатерина РУДЕНКО.
Вечером 23 июня на Ростов обрушился ливень. Синоптики обещали «залповый дождь с градом», и прогноз оправдался. Особенно досталось Суворовскому, Северному и Чкаловскому районам. Рассказываем, что происходит в Ростове во время ливня 23 июня 2026. .
Дождь начался во второй половине дня: сначала - просто сильный дождь, потом - стеной. В считанные минуты улицы Северного района превратились в бурные потоки. На кадрах, снятых очевидцами, машины будто не едут по асфальту, а плывут по волнам.
В Северном, Чкаловском и Суворовском микрорайонах гремела гроза.
— Молнии били, кажется. Рядом с домами и деревьями.
— А я видела одновременно три разряда молнии в разных местах! — утверждает одна из ростовчанок.
Фото: Екатерина РУДЕНКО.
Очевидцы разглядели что-то похожее на короткое замыкание на крыше одной из высоток в Северном микрорайоне.
— Вспыхнуло, искры полетели! Хорошо, до пожара не дошло, но трясет до сих пор.
В городских пабликах из-за непогоды Ростов сегодня окрестили филиалом Венеции.
— Прямо на остановках автобусы высаживают пассажиров в бурные потоки воды. Выходишь из транспорта и оказываешься в воде.
Ливень сказался и на стоимости такси. Если заказать машину по экономному тарифу, например, в район ЦГБ, то доехать до Левенцовки, на проспект Маршала Жукова, будет стоить 850 рублей. На Суворовский, например, на улицу Дмитрия Петрова, довезут за 1100 рублей.
Фото: Екатерина РУДЕНКО.
Власти сообщили, что в Ростове действует штормовое предупреждение.
— До конца суток 23 июня ожидаются осадки в виде залпового дождя с градом до 15–20 мм, а также ветер со штормовыми порывами до 23 метров в секунду, - написал глава города Александр Скрябин на официальной странице в соцсетях.
Аналогичное сообщение опубликовал и департамент транспорта.
— В период с 15:30 до 17:30 и до конца суток местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер до 23 м/с. На территории города может выпасть до 20 мм осадков.
Власти предупредили о рисках, из-за которых в такую погоду по возможности не стоит выходить на улицу: за сильным ветром и дождем часто следуют обрывы проводов, падение деревьев и рекламных конструкций, затопление низменных участков и подвалов.
Фото: Екатерина РУДЕНКО.
Александр Скрябин поставил задачу коммунальным и экстренным службам реагировать незамедлительно.
— Не стоит парковать машины под деревьями, нужно беречь себя и в экстренных случаях звонить в «112».
Департамент транспорта тоже опубликовал подробную инструкцию для ростовчан и гостей города на время ливня:
— Не спускаться в подземные переходы, не переходить улицу в потоке воды, держаться подальше от рекламных щитов и высоких деревьев, отключать электроприборы при скачках напряжения, а водителям — не пытаться преодолевать подтопленные участки, пережидать ливень на обочине с включенными аварийными огнями.
Фото: Екатерина РУДЕНКО.
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