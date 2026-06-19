От +6 до +29, дожди, грозы, град и штормовой ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 20 — 21 июня

Дожди и грозы на Дону ожидаются и в субботу, и в воскресенье. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области в выходные 20 — 21 июня будет не самой подходящей для прогулок. Судя по прогнозу синоптиков, жителей Дона ждет небольшое похолодание и дожди с грозами. А кому-то не повезет: местами ожидается шторм. Подробнее о погоде на грядущие выходные узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в субботу, 20 июня, ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь и гроза. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся до 15. Температура воздуха ночью составит +14 — +16 градусов, а днем — до +27 — +29.

Погода не будет располагать к прогулкам. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 21 июня, синоптики снова прогнозируют переменную облачность. Ночью обойдется преимущественно без осадков, а днем снова пройдет дождь, вероятна гроза. Северо-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, а при грозе его порывы усилятся до 15 — 18. Ночью воздух остынет до +15 — +17 градусов, а днем прогреется меньше, чем накануне, только до +23 — +25.

В воскресенье похолодает. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области в субботу, по прогнозу, будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может пройти сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Он, кстати, будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, усиливаясь при грозе до 15 — 18, а в отдельных районах разгонится до штормовых значений в 20 — 23 метра в секунду. Ночью столбики термометров покажут +12 — +17 градусов, местами похолодает до +6, а днем потеплеет до +24 — +29 градусов.

В воскресенье прогноз схож с субботой, только ночью станет чуть теплее — от +14 до +19, а местами столбики термометров упадут до +8. Днем же станет прохладнее — от +21 до +26 градусов.

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

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