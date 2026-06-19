«Новые люди» встретились с бойцами СВО и снарядили подразделения перед отправкой на зону СВО

Фото: Партия «Новые люди»

Передача прошла на Самбекских высотах - легендарном рубеже боевой славы, где в годы Великой Отечественной войны проходил знаменитый Миус-фронт, который держал оборону почти два года и стал символом мужества и стойкости.

«Новые люди» в Ростовской области вместе с членом партии, подполковником Дмитрием Козловым передали снаряжение подразделению 55 дивизии морской пехоты и бойцам 77 мотострелкового полка. В груз вошли дроны и комплектующие для них, генераторы, мотоциклы и другое необходимое снаряжение. Помощь адресная - каждую позицию собирали, исходя из реальных заявок подразделений.

Фото: Партия «Новые люди»

Дмитрий Козлов - начальник разведки 77 отдельного мотострелкового полка, выполняющего боевые задачи в зоне СВО на территории Донецкой Народной Республики. Во время наступления в районе Ильиновки штурмовые группы уничтожили 6 артиллерийских орудий, 3 миномёта, 9 боевых бронированных машин, 28 наземных роботизированных комплексов, 42 пункта управления БПЛА. Это позволило сорвать действия противника на данном участке, обеспечить действия и продвижения российских войск на глубину 6,3 километра, тем самым освободив населенный пункт.

- Для нас это не просто «сбор гуманитарного груза», это личная история. В рядах нашей партии есть люди, которые прямо сейчас выполняют боевые задачи. Мы знаем из первых рук, насколько важна поддержка там, «за ленточкой». Парни должны быть уверены: у них есть надежное снаряжение, а их семьи дома ни в чем не нуждаются. Это наш долг, - отметил лидер фракции «Новые люди» в Ростовской-на-Дону городской Думе Александр Чухлебов.

Фото: Партия «Новые люди»

- На передовой каждый день - испытание. Очень важно понимать, что дома тебя ждут, поддерживают и помнят. Адресная гуманитарная помощь особенно ценна: она позволяет оперативно обеспечить бойцов именно тем, что нужно в конкретный момент. Такая поддержка всегда востребована и много значит для людей, - поделился Дмитрий Козлов.

Партия «Новые люди» системно поддерживает участников специальной военной операции и регулярно оказывает гуманитарную помощь, доставляя медикаменты, продукты, технику и снаряжение в зоны боевых действий. За время работы оперативного штаба было доставлено более 700 тонн лекарств, одежды и продуктов первой необходимости.