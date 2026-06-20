Пришли колядовать, а попали в ловушку: В Ростове мужчина запер в квартире школьниц, насиловал и выбросил с балкона ребенка

Мужчина сбросил измученного подростка с третьего этажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этот случай произошел в Ростове в январе 2010 года, но многие жители города помнят его до сих пор. Две школьницы-подружки пошли колядовать — в те годы дети еще не все поголовно ушли в гаджеты и многие участвовали в старой доброй рождественской традиции. Они постучались в очередную дверь, и приветливый хозяин квартиры пригласил их войти. А потом случилось то, что невозможно забыть.

Рождественская ловушка

В канун Рождества, 6 января, две подруги, ходили по домам и пели колядки. В одной из многоэтажек они позвонили в дверь, и ее открыл 34-летний мужчина. Тот встретил их с улыбкой, оказался гостеприимным — пригласил зайти и неожиданно угостил пенным. Девочки, не заподозрив опасности, согласились. А потом гостеприимство испарилось. Мужчина замкнул дверь и почти сутки не выпускал школьниц. Одну из них, 13-летнюю, он изнасиловал и подвергал другим истязаниям.

Школьницы пошли колядовать в канун Рождества. Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Самое страшное, что в квартире все это время находилась его сожительница — вполне здоровая и, казалось бы, адекватная женщина. Она не вмешалась, не попыталась помочь детям, не вызвала полицию. Просто оставалась рядом, пока мужчина совершал преступление. После задержания в комнате у насильника также нашли оружие и патроны.

Одной из девочек в конце концов удалось сбежать. Перепуганная, она сразу обратилась в милицию. Ее мать уже успела написать заявление о пропаже дочери — поиски длились почти сутки, и каждая минута была на вес золота.

Приветливый мужчина позвал девочек в квартиру. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выбросил измученного ребенка с балкона

Когда милиционеры вышли на квартиру, где удерживали детей, хозяин не стал открывать дверь. Напротив, он забаррикадировался и отказался впускать правоохранителей.

Стало ясно: медлить нельзя. Правоохранители приняли решение взламывать замок. Пока они штурмом брали квартиру, мужчина лихорадочно пытался уничтожить улики. Вместо того чтобы сдаться, он схватил изнасилованную девочку, вытащил ее на балкон и сбросил с третьего этажа. Школьница получила тяжелые травмы. Ее в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, она впала в кому.

Одной девочке удалось сбежать, она обратилась в полицию. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Знакомый почерк

Насильника задержали. Мужчина, как выяснилось, давно состоял на учете у психиатров. В прошлом он уже не раз попадался на различных преступлениях, но каждый раз уходил от реального наказания. Его направляли на принудительное лечение, он проводил некоторое время в психиатрической клинике, а затем снова оказывался на свободе. И снова брался за старое.

С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вот и теперь против него возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, насильственные действия сексуального характера, покушение на убийство.

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