Выписали домой умирать: Под Ростовом пенсионерку год лечили от болезни Паркинсона, пока у нее не выросла гигантская опухоль

Женщину лечили наугад целый год, а опухоль в голове тем временем разрослась до критических размеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эта история началась в 2009 году. Жительница Таганрога пришла к врачу с головными болями. Невролог сказала: «возрастное», выписала стандартные таблетки и отпустила. Дальше женщине становилось хуже, доктор меняла диагнозы один за другим, но на обследование не направляла. Почти год врачи гадали, что с ней не так, пока болезнь не лишила ее слуха, зрения и способности ходить. А когда пенсионерке стало совсем худо, медики просто отправили ее домой — умирать.

«Это у вас возрастное»

В поликлинику пенсионерка обратилась с жалобами на сильные головные боли. Ее осмотрела невролог. Внимательно изучать состояние пациентки врач не стала. Диагноз был поставлен быстро и без особых раздумий и выписала стандартное лечение:

— Это у вас возрастное.

Женщина пришла к неврологу с жалобами на головные боли. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но состояние таганроженки только ухудшалось. Врач не обращала на это внимания. На смену одним диагнозам приходили другие: гипертония, потом болезнь Паркинсона. О проведении более глубокого обследования, томографии, которая могла бы сразу показать причину, и слышать не хотели. Женщина почти год провела под наблюдением местных врачей. И за это время, по словам ее мужа, ей ни разу даже не измерили давление.

Вскоре пациентке стало совсем плохо. Частично пропали слух и зрение, отказали ноги. Однажды она упала прямо на улице и потеряла сознание. Ее доставили в больницу, но обследование провели поверхностно. Спустя десять дней супругам вынесли вердикт.

«Помочь никто не может»

— Невролог так мне и заявила, что уже начались необратимые процессы и помочь вашей супруге никто не может, — вспоминал муж в беседе с «КП – Ростов-на-Дону».

В Ростове женщину проверили на компьютерном томографе, и он показал огромную опухоль в мозге. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщину выписали домой — по сути, доживать. Но муж не сдался. Он требовал, настаивал, добивался направления в областную больницу. И, наконец, добился. В Ростове-на-Дону пациентку приняли совсем иначе. Буквально за двадцать минут ростовские врачи поставили правильный диагноз: доброкачественная опухоль головного мозга. И тут же отправили на операционный стол.

Год потерянного времени

Опухоль оказалась огромной. Пока в Таганроге ей лечили несуществующую болезнь Паркинсона, новообразование выросло до критических размеров и повредило нервные окончания головного мозга. Последствия оказались необратимыми: у женщины частично пропали слух и зрение, лицо оказалось изувечено, был нарушен глотательный рефлекс. Жизнь ей спасли, но женщина стала инвалидом. Ей предстояла дорогостоящая операция в Москве по восстановлению жизненно важных функций организма.

Женщину прооперировали и спасли ей жизнь, но она осталась инвалидом. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал: врачи ошибались

Супруги долго не решались подать в суд. Но справедливость требовала восстановления. Они обратились с иском о возмещении морального ущерба к поликлинике, которая почти год убивала время вместо того, чтобы спасать пациентку.

Судебно-медицинская экспертиза признала действия врачей некомпетентными. Специалисты подтвердили: при тех симптомах, которые были у пенсионерки, требовалась срочная компьютерная томография мозга — она позволяет выявить опухоль в течение часа. Вместо этого пациентку лечили наугад, теряя драгоценное время.

В январе 2010 года суд города Таганрога встал на сторону пострадавшей и обязал медицинское учреждение выплатить ей компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч рублей.

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