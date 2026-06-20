Мама продала квартиру, чтобы хватало на спиртное: Как ростовчанка поступила в первый класс только в 21 год

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Об этом случае стало известно в январе 2010 года. Как тогда рассказали «КП – Ростов-на-Дону» в ростовской школе № 6, за парту села 21-летняя девушка. Впервые в жизни. Она не ходила в школу, а до этого детский сад. Знала только работу на рынке да попойки родителей дома.
Директором школы тогда была Валентина Токарева. Она заметила, что случай действительно уникальный, и с таким не сталкивалась за четверть века в профессии.
— Сразу после новогодних каникул к нам пришла молодая девушка и сказала, что хочет получить образование, — рассказала педагог. — Честно говоря, первое время я была в шоке от того, что до этого возраста девочка никогда и нигде не училась.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Позже в школу обратилась действовавшая тогда уполномоченная по правам ребенка Ростовской области Алла Васильева, которая помогала девушке, и рассказала ее историю. Она оказалась страшнее, чем можно было представить.
До трех лет у Ольги была нормальная жизнь. Она жила с мамой в квартире на проспекте Ленина. В садик не ходила — мать решила, что на это нет денег, но девочка была одета, обута и сыта. А потом родительница начала пить. Отец не жил с ними, но регулярно заглядывал в гости, принося с собой бутылку. Попойки стали обычным делом, деньги уходили на спиртное. Вскоре мать продала квартиру и переехала к родственникам. Вырученные средства тоже пропили.
— Бабушке эти пьянки надоели, и она сказала, чтобы мы искали себе новое жилье, —вспоминала Ольга.— Мать сняла комнату в коммуналке. Днем я ходила с ней на работу — она подметала на рынке и работала грузчиком.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
С девяти лет Ольга начала работать сама. Вместе с мамой таскала к торговым палаткам тяжелые ящики и коробки с фруктами, подметала тротуар, мыла полы в ларьках. Позже даже стала торговать пенным и сигаретами. На то, что продавщице немногим больше десяти лет, никто не обращал внимания.
В 2004 году Ольга осталась сиротой. Мать, напившись до беспамятства, заснула на лавочке в сильный мороз и замерзла.
После смерти матери Ольгу забрала старшая сестра. У той уже была своя семья, двое взрослых детей. Девушка жила у нее и продолжала работать. Но была одна проблема: не было никаких документов. Ни свидетельства о рождении — оно потерялось во время переездов, ни паспорта.
— Конечно, я хотела, чтобы они у меня были, но не знала, что для этого надо делать и к кому обращаться. Работа у меня была, крыша над головой тоже, а о чем-то другом я тогда и не думала.
Все изменилось, когда девушке было 19 лет, в новогоднюю ночь. Ольга с подругой отправилась в гости, где познакомилась с парнем по имени Руслан.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
— Мы начали встречаться, и он сказал, что я ему очень нравлюсь. Потом он даже повез меня к себе домой и познакомил с родителями. Когда Руслан узнал все о моей судьбе, сказал: я обязательно должна получить образование. Наверное, если бы не он, я никогда бы не пришла в школу.
Ольга стала ходить на занятия каждый день. Но училась не вместе с первоклашками, а экстерном. До школы она самостоятельно научилась считать и писать — пусть с ошибками, но все же. Школьная программа давалась ей легче, чем можно было ожидать. Молодая женщина занималась по три часа в день с учителем младших классов Ларисой Скляровой. В классе рядом с ней сидели настоящие первоклашки — дети из группы продленного дня. Они все время удивлялись, что взрослая тетя училась по тем же учебникам, что и они.
— Для Ольги составили индивидуальную программу, — объяснила педагог. — За две недели занятий девушка усвоила то, на что малышам потребовалось полгода. Очень старалась, и дома целый день сидела за учебниками.
Фото: Ольга ЮШКОВА.
Трудности были с математикой. Таблица умножения и деление дались ученице тяжело. Но такими темпами за год можно окончить экстерном начальную школу, а еще через два — получить аттестат об общем образовании.
— Это моя самая заветная мечта, — призналась тогда Ольга. — Ведь если я буду иметь аттестат, то смогу устроиться на нормальную работу.
Через несколько месяцев ей оформили паспорт, и молодая ростовчанка продолжила идти к своей мечте о нормальной жизни.