Мама продала квартиру, чтобы хватало на спиртное: Как ростовчанка поступила в первый класс только в 21 год

Ростовчанка впервые пришла в школу в 21 год. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Об этом случае стало известно в январе 2010 года. Как тогда рассказали «КП – Ростов-на-Дону» в ростовской школе № 6, за парту села 21-летняя девушка. Впервые в жизни. Она не ходила в школу, а до этого детский сад. Знала только работу на рынке да попойки родителей дома.

«Сказала, что хочет получить образование»

Директором школы тогда была Валентина Токарева. Она заметила, что случай действительно уникальный, и с таким не сталкивалась за четверть века в профессии.

— Сразу после новогодних каникул к нам пришла молодая девушка и сказала, что хочет получить образование, — рассказала педагог. — Честно говоря, первое время я была в шоке от того, что до этого возраста девочка никогда и нигде не училась.

Мать девочки стала пить и не занималась ее образованием. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Позже в школу обратилась действовавшая тогда уполномоченная по правам ребенка Ростовской области Алла Васильева, которая помогала девушке, и рассказала ее историю. Она оказалась страшнее, чем можно было представить.

Таскала тяжелые ящики и торговала сигаретами

До трех лет у Ольги была нормальная жизнь. Она жила с мамой в квартире на проспекте Ленина. В садик не ходила — мать решила, что на это нет денег, но девочка была одета, обута и сыта. А потом родительница начала пить. Отец не жил с ними, но регулярно заглядывал в гости, принося с собой бутылку. Попойки стали обычным делом, деньги уходили на спиртное. Вскоре мать продала квартиру и переехала к родственникам. Вырученные средства тоже пропили.

— Бабушке эти пьянки надоели, и она сказала, чтобы мы искали себе новое жилье, —вспоминала Ольга.— Мать сняла комнату в коммуналке. Днем я ходила с ней на работу — она подметала на рынке и работала грузчиком.

Девочка трудилась с мамой на рынке. Тягала ящики, торговала сигаретами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С девяти лет Ольга начала работать сама. Вместе с мамой таскала к торговым палаткам тяжелые ящики и коробки с фруктами, подметала тротуар, мыла полы в ларьках. Позже даже стала торговать пенным и сигаретами. На то, что продавщице немногим больше десяти лет, никто не обращал внимания.

В 2004 году Ольга осталась сиротой. Мать, напившись до беспамятства, заснула на лавочке в сильный мороз и замерзла.

Жила без документов

После смерти матери Ольгу забрала старшая сестра. У той уже была своя семья, двое взрослых детей. Девушка жила у нее и продолжала работать. Но была одна проблема: не было никаких документов. Ни свидетельства о рождении — оно потерялось во время переездов, ни паспорта.

— Конечно, я хотела, чтобы они у меня были, но не знала, что для этого надо делать и к кому обращаться. Работа у меня была, крыша над головой тоже, а о чем-то другом я тогда и не думала.

Новогоднее чудо

Все изменилось, когда девушке было 19 лет, в новогоднюю ночь. Ольга с подругой отправилась в гости, где познакомилась с парнем по имени Руслан.

Под Новый год девушка встретила будущего возлюбленного, и тот настоял на том, чтобы она пошла учиться. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

— Мы начали встречаться, и он сказал, что я ему очень нравлюсь. Потом он даже повез меня к себе домой и познакомил с родителями. Когда Руслан узнал все о моей судьбе, сказал: я обязательно должна получить образование. Наверное, если бы не он, я никогда бы не пришла в школу.

В одном кабинете с первоклашками

Ольга стала ходить на занятия каждый день. Но училась не вместе с первоклашками, а экстерном. До школы она самостоятельно научилась считать и писать — пусть с ошибками, но все же. Школьная программа давалась ей легче, чем можно было ожидать. Молодая женщина занималась по три часа в день с учителем младших классов Ларисой Скляровой. В классе рядом с ней сидели настоящие первоклашки — дети из группы продленного дня. Они все время удивлялись, что взрослая тетя училась по тем же учебникам, что и они.

— Для Ольги составили индивидуальную программу, — объяснила педагог. — За две недели занятий девушка усвоила то, на что малышам потребовалось полгода. Очень старалась, и дома целый день сидела за учебниками.

Молодая женщина занималась с учителем индивидуально в одном классе с оставшимися на продленку первоклашками. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Трудности были с математикой. Таблица умножения и деление дались ученице тяжело. Но такими темпами за год можно окончить экстерном начальную школу, а еще через два — получить аттестат об общем образовании.

— Это моя самая заветная мечта, — призналась тогда Ольга. — Ведь если я буду иметь аттестат, то смогу устроиться на нормальную работу.

Через несколько месяцев ей оформили паспорт, и молодая ростовчанка продолжила идти к своей мечте о нормальной жизни.

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