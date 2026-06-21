Избили, похитили и кормили с ложечки: Как под Ростовом братья-должники требовали у бабушки 5 миллионов за жизнь внучки

Женщина возвращалась домой, когда на нее напали, похитили и увезли в неизвестном направлении. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 22 января 2010 года в милицию Новочеркасска позвонила пожилая женщина. Ее внучку, 25-летнюю Елену (имена изменены - прим. ред.), похитили. Неизвестный мужчина с ее мобильного потребовал выкуп — пять миллионов рублей. На сбор денег дали сутки. В городе ввели план-перехват, начались поиски.

Затолкали в машину и завязали глаза

Вечером 19 января Елена возвращалась с работы. Возле нее остановился темный автомобиль. Из машины выскочил мужчина в низко надвинутой на лицо черной шапке и грубо затолкал ее в салон. Ей сразу завязали глаза и повезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось: девушку держали в одном из частных домов на окраине Новочеркасска. Все время, пока она была в плену, глаза оставались завязанными — рассмотреть лица похитителей она не смогла. Удалось запомнить только голоса.

Мужчина догнал жертву на улице и затолкал в машину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С самого начала следователи рассматривали разные версии. По одной из них Елена могла сама организовать похищение, чтобы получить деньги. Ее бабушка жила в другом районе, занималась бизнесом, имела сеть магазинов и копила на дорогостоящую операцию. О том, что у нее есть деньги, знал ограниченный круг людей. Но версия не подтвердилась.

Пять миллионов за жизнь

Сначала похитители позвонили дедушке, но мужчина их перенаправил: финансами занимается именно супруга. Пожилая женщина быстро согласилась собирать деньги. А как только положила трубку, набрала номер милиции.

Была разработана спецоперация. Женщина с деньгами должна была встретиться с похитителями. Но что-то пошло не так — братья испугались, начали «водить» ее по разным местам Новочеркасска и в итоге отказались от встречи.

Похитители рассчитывали получить крупный выкуп за свою жертву у ее бабушки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 21 января Елену вывели на улицу с мешком на голове, дали 200 рублей и сказали: «Езжай домой на такси». Почему они ее отпустили — осталось загадкой. По одной версии, они поняли, что их ищут, и струхнули. По другой — просто не выдержали напряжения.

Братья-должники

К тому моменту оперативники уже вышли на след преступников. Свидетель видел в районе похищения черную иномарку, затем установили личности шантажистов. Ими оказались два брата — 20 и 28 лет. Старший, директор строительной компании, был в долгах как в шелках. Младший учился в одном из местных учебных заведений.

Они родом из того же города, что и бабушка их жертвы, и знали, что в Новочеркасске работает ее внучка, и через нее можно надавить на состоятельную женщину - владелицу сети магазинов. Похитители выследили Елену, выучили ее распорядок дня. План был простой: поймать ее на улице и толкнуть девушку в машину. Но все пошло не по плану. Ольга почувствовала неладное, обернулась — и получила удар.

Похитителей быстро задержали. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Девушку привезли в заранее арендованный дом. Там, по словам похитителей, они не хотели ее убивать — лишь напугать. Оказалось, что при ударе один из братьев сломал ей челюсть. Так что кормить пленницу пришлось с ложечки детским питанием. Когда преступники поняли, что все вышло из-под контроля, решили ее отпустить.

Елену доставили в больницу, а братьев задержали. В пресс-службе ГУВД по Ростовской области тогда прокомментировали: они объяснили свой поступок желанием погасить долги, но испугались, когда все пошло не по плану.

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