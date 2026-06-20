«Новые люди» представили в Администрации Ростова выставку «Арт-Фронт»

Фото: партия «Новые люди»

В стенах Ростовской-на-Дону городской Думы состоялось торжественное открытие выставки в рамках масштабного патриотического проекта «Арт-Фронт». Экспозиция, которая совсем недавно с успехом выставлялась в Государственной Думе РФ в Москве, теперь представлена в донской столице. Инициатором проведения выставки выступил руководитель фракции «Новые люди» в Ростовской-на-Дону городской Думе Александр Чухлебов.

Важно отметить, что «Арт-Фронт» — это изначально ростовская инициатива, зародившаяся «на земле». Проект вырос из серии просветительских лекций для школьников и студентов. Получив признание на федеральном уровне в столице, теперь он закономерно вернулся на родину, чтобы вдохновлять жителей Дона.

Фото: партия «Новые люди»

Ядром экспозиции стали работы известного донского художника Максима Ильинова. В своем творчестве он соединяет глубокий патриотизм с современными визуальными формами, создавая уникальный донской культурный код, который находит живой отклик как у старшего поколения, так и у молодежи.

Центральными экспонатами ростовской выставки стали не только уже знаменитая картина «Защитник», но и портреты исторических личностей, знаковых для региона: атамана Войска Донского Матвея Платова и выдающегося городского головы Ростова-на-Дону Андрея Байкова. Как отмечают авторы проекта, такой подбор картин отражает настоящую смысловую синергию: неразрывную связь образа современного защитника Отечества, несгибаемого донского характера и богатой истории Ростова.

Фото: партия «Новые люди»

Проведение выставки в таком статусном месте стало возможным благодаря консолидации усилий. Организаторы выражают искреннюю благодарность Александру Скрябину и Лидии Новосельцевой за внимание к проекту, всестороннюю поддержку и помощь в размещении работ в администрации города.

«Политика вторична, когда речь идет о главном. Партийные цвета у нас могут быть самыми разными, но нас всех железобетонно объединяет искреннее желание помогать нашему фронту и наша культура, — подчеркнул лидер фракции «Новые люди» в Ростовской гордуме Александр Чухлебов. — Искусство стирает любые политические границы, когда мы работаем на общее благо страны. Глядя на эти работы вживую, понимаешь, что сила искусства находится вне рационального. Это то, что заставляет нас упрямо двигаться вперед».

Фото: партия «Новые люди»

Организаторы «Арт-Фронта» заявили о планах по масштабному расширению проекта. В будущем картины и образы выставки планируется перенести из залов на улицы Ростова-на-Дону и области: речь идет о создании масштабных муралов, тематических баннеров, а также об интеграции патриотических образов в городской стрит-арт и малые архитектурные формы.

По словам Александра Чухлебова, уникальный донской культурный код должен развиваться и помогать приближать общую победу на важном «фронте идей и смыслов».