Служба как по нотам: Новобранец из Ростова стал дирижером в православном армейском ансамбле

Во время службы в армии ростовчанин не расстался с музыкой. Фото: из архива героя публикации..

Когда мы говорим об армии, то представляем казарменную дисциплину и жизнь по уставу. Но есть в ней и другая сторона — творческая. Так, новобранцы с дипломами о музыкальном образовании даже на службе не расстаются с родным инструментом. Среди них — ростовчанин Леонид Мороцкий.

Леонид с четырех лет не расстается с баяном. Фото: из архива героя публикации.

С баяном по жизни

Как и многих других детей, Леню привела в музыкальную школу мама. Ему тогда было всего четыре годика. Мальчик учился играть на баяне, а позже поступил в Ростовский колледже искусств.

Когда встал вопрос о вузе, парень выбрал Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве. Поступил успешно, но уже на первом курсе понял: впереди — армия.

- Дело в том, что отсрочку от службы я уже потратил при переходе из школы в колледж, — рассказал Леонид.

Однако во время службы музыкант нашел способ не расставаться с любимым делом: попросил зачислить его в православный хор и ансамбль инженерных войск «За веру и Отечество». Коллективом руководил игумен Варнава, который создал его еще в 1993 году. В нем служили профессиональные музыканты. В репертуаре ансамбля были духовные песнопения, народные, казачьи, военно-патриотические произведения.

- У коллектива около двух десятков альбомов, он выступал на крупнейших сценах страны.

В армии ростовчанин влился в православный коллектив. Фото: из архива героя публикации..

Стал дирижером

Большинство ключевых позиций в ансамбле занимали солдаты-срочники. В какой-то момент освободилось место дирижера. Леонид сомневался — опыта почти не было, а ответственность огромная. Но отец Варнава настоял. В итоге ростовчанин начал отдавать долг Родине с дирижерской палочкой в руке.

Коллектив обеспечивал музыкальное сопровождение строевой подготовки, воинских ритуалов (присягу, похороны, встречи делегаций), а также выступал перед личным составом и гражданскими.

Хор выступал на разных площадках. Фото: из архива героя публикации..

- По моему мнению, главной задачей нашего хора было поднятие христианского духа в войсках, — вспоминает Леонид.

Коллектив выступал в разных городах, пел на службе в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, а на свое тридцатилетие – в храме Христа Спасителя.

- Это было 21 января 2023 года – в День инженерных войск России. Праздник плавно перетек в мой день рождения – он у меня 22 января.

Год пролетел быстро. Леонид вернулся в академию. Сейчас он учится на третьем курсе и продолжает заниматься музыкой.

Побудка, казарма, строевая подготовка - без них никуда. Фото: из архива героя публикации..

Гармоничная служба

К сожалению, 11 июля 2024 года игумен Варнава ушел из жизни. После тридцати лет под руководством коллектив прожил еще немного, но в итоге прекратил существование. Однако сама традиция военных оркестров и хоров никуда не исчезла. И сегодня музыканты продолжают служить — с оружием или с инструментом в руках, в зависимости от того, как распорядится судьба и Военно-оркестровая служба ВС РФ. Это направление дает возможность парням с профильным образованием совмещать службу с творчеством.

Военные музыканты выступали перед личным составом и гражданскими. Фото: из архива героя публикации..

Для тех, кто хочет повторить путь Леонида, есть четкие условия :

- Образование. Нужно окончить музыкальную школу, училище или консерваторию — в зависимости от уровня коллектива.

- Прослушивание. Придется показать, что ты умеешь: исполнить программу на инструменте или вокальную партию.

- Физическая подготовка. Здоровье должно быть в порядке — категории А или Б.

- Возраст. От 18 лет и до призывного предела.

Известных профессиональных коллективов в России много: это Центральный военный оркестр Минобороны, Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля, оркестры в военных округах и на флотах. Они — лицо армии. Но не стоит забывать, что за каждым таким коллективом стоят живые люди, которые просто хотят заниматься музыкой — даже в погонах.

Благодаря музыке служба пролетела незаметно. Фото: из архива героя публикации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Я люблю тебя, Дима!»: В Ростове музыканты пришли под окна роддома и устроили музыкальное попурри

В Ростове военный оркестр встретил из роддома маму с новорожденным сыном