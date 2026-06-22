Сначала жара до +32, а потом дожди и до +25: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 22 — 26 июня

Неделя в Ростове начнется с жарких дней, а завершится прохладными. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области на неделе 22 — 26 июня вернет жителям веру в лето: начнется рабочая пятидневка с жарких и солнечных дней. Но снова завершится дождями и ощутимым для жителей Дона «похолоданием» - до +25 градусов днем. Подробный прогноз на неделю узнали у синоптиков Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 22 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +27 — +29 градусов.

На этой неделе дожди будут идти реже. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник и среду, 23 и 24 июня, небо время от времени будет затягивать облаками, днем возможен кратковременный дождь и гроза, а в остальное время обойдется преимущественно без осадков. Ветер западной четверти разовьет скорость в 8 — 13 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся до 15 — 18. Ночью воздух остынет до +17 — +19 градусов, а днем прогреется до +28 — +30.

В четверг, 25 июня, будет пасмурно, днем и вечером возможен сильный дождь. Северо-восточный с переходом на северо-западный ветер задует со скоростью в 8 — 13 метров в секунду, его порывы усилятся до 15. Столбики термометров ночью покажут +21 градус, а днем поднимутся до +28.

В четверг и пятницу может похолодать до +22 — +25 градусов. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 26 июня, по прогнозу, снова будет пасмурно, с утра до вечера может идти небольшой дождь. Северо-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15. Воздух ночью прогреется только до +18 градусов, а днем — до +25.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +25 — +30 градусов днем.

Во вторник и среду снова ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти разовьет скорость в 8 — 13 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 — 18. Ночью воздух остынет до +16 — +21 градуса, местами — до +10, днем же прогреется до +24 — +29, а местами станет жарко — до +32.

Максимальная температура в начале недели до +30 градусов в Ростове и до +32 по области.

В четверг, по прогнозу, пасмурный день. Днем начнется и будет срываться до самой ночи небольшой дождь, днем осадки могут усилиться. Северо-западный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13. Столбики термометров ночью опустятся до +16 — +20 градусов, а днем поднимутся до +25.

В пятницу, небо снова обложат тучи, с утра и до вечера будет идти дождь, днем ожидаются обильные осадки. Северо-западный ветер разовьет скорость в 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 13. Температура воздуха ночью опустится до +16 — +20 градусов, а днем поднимется до +22 — +25.

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