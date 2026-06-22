В Ростове-на-Дону партия «Новые люди» передала благотворительную помощь в военный госпиталь

Фото: Партия «Новые люди»

Партийцы передали сотрудникам госпиталя гуманитарную помощь и поздравили персонал с Днём медицинского работника.

Представители «Новых людей» пообщались с руководством госпиталя. Они обсудили текущую нагрузку на медперсонал, специфику работы учреждения в нынешних условиях и первоочередные потребности. Руководство госпиталя поблагодарило партию за поддержку, подчеркнув, что именно такой прямой диалог позволяет избегать бюрократии и оперативно обеспечивать врачей и пациентов всем необходимым.

Фото: Партия «Новые люди»

- Врачи военных госпиталей - это полноправный боевой состав, без которого не было бы побед. Они каждый день видят чужую боль, но делают всё возможное и невозможное, чтобы поставить пациентов на ноги, - отметил руководитель фракции «Новые люди» в городской Думе Ростова-на-Дону Александр Чухлебов. - Приехать, лично сказать спасибо и поддержать делом - это меньшее, что мы можем сделать в знак благодарности за их тяжелейший труд. Мы привезли именно то, что сейчас необходимо, опираясь на заявки руководства госпиталя.

Фото: Партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» ведёт системную работу по поддержке участников специальной военной операции и жителей пограничных территорий. Партийцы регулярно направляют гуманитарные грузы в новые регионы России, а также запустили проект «Новый старт». Он помогает вернувшимся бойцам с адаптацией и получением востребованной профессии.

Недавно «Новые люди» провели по всей стране «Неделю героев». Представители партии из разных регионов встретились с участниками специальной военной операции и их семьями, оказали адресную помощь.

Фото: Партия «Новые люди»

- Забота о семьях участников СВО - наша общая ответственность и постоянная работа. Мы продолжим помогать столько, сколько потребуется, - подчеркнул депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.