Позвал замуж после трех свиданий: Как боец СВО влюбился в женщину, которую случайно встретил на вокзале

Екатерина и Петр прежде, чем пожениться, встречались совсем недолго. Фото: из архива семьи

Роман Екатерины и Петра развивался как в кино. 35-летняя жительница Ростова-на-Дону была волонтером и ухаживала за бойцами в госпитале. Один из раненых солдат был настолько очарован ее заботой, что сделал предложение руки и сердца уже после третьего свидания. Екатерина ответила согласием мгновенно, без тени колебаний. «КП-Ростов-на-Дону» писала об этой истории в 2024 году.

Купила билет на концерт

Сегодня Екатерина с ужасом думает, что было бы, если бы в тот летний день она пошла на концерт.

В свободные от основной работы часы она вместе с сестрой и подругами-волонтерами готовит горячее питание для раненых бойцов и доставляет его прямо к поезду. Объемы внушительные: десять литров супа и двести порций второго — и все это нужно успеть к отправке. Чтобы справляться, приходилось подниматься затемно, в четыре утра. При этом Катя работала продавцом по графику «два через два» и долгое время совмещала обе деятельности. Четырехчасовой сон стал для нее привычной нормой.

Однажды летом она поняла, что на грани выгорания, и решила дать себе передышку — купила билет на музыкальный вечер. Однако именно в тот день внезапно понадобилось везти еду раненым. Екатерина отказалась от концерта и направилась к поезду.

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«Судьбоносные случайности»

В том самом составе находился и будущий супруг Екатерины. Мужчина получил ранение в руку, когда вытаскивал сослуживцев из зоны обстрела. Изначально Петра планировали эвакуировать в госпиталь Саратова вертолетом, однако буквально за пару часов до вылета командование изменило решение. Бойца отправили по железной дороге — как раз на том поезде, который Екатерина встречала с горячими обедами.

Спустя время 29-летний Петр признался, что разглядел в Кате родственную душу в ту же секунду, как только ее увидел.

— Он говорит, что влюбился моментально. А я в тот момент просто накладывала ему салат и искала пирожки с капустой. Он — вегетарианец, мясо не ест, — рассказывает девушка.

Сам же боец в этот миг переживал настоящую внутреннюю бурю. Боец, который без колебаний шел на штурмы и освобождал города, вдруг почувствовал себя смущенным подростком. Не зная, как завязать знакомство, он разработал хитрую тактику.

— Выяснил, что я веду телеграм-канал «Хозяюшки Дона». Подошел, попросил сфотографироваться вместе, а заодно спросил мой номер. Объяснил это тем, что потом перешлет мне снимок, чтобы я опубликовала его в нашем сообществе. Вот так все и завертелось.

Позже боец признался Кате: «Если бы ты мне отказала, я бы не отступил. Придумал бы способ тебя «штурмануть».

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Букеты выбирали по видеосвязи

На протяжении всего пути до Саратова, а затем и в период реабилитации в госпитале, Петр постоянно поддерживал связь с ростовчанкой по переписке. Однако Екатерина тогда еще не подозревала об истинных чувствах бойца.

— Мы с подругами-волонтерами часто общаемся с ранеными, разговариваем по душам. Ко всем солдатам относимся как к родным братьям.

Однажды Петр обратился к Кате с просьбой — помочь его сослуживцу устроиться в Ростове-на-Дону. Товарищ Петра после выписки из госпиталя направлялся в зону боевых действий транзитом через донскую столицу.

— Парню предстояло провести в городе трое суток. Я встретила его на вокзале и предложила остановиться у себя. И каждое утро все эти три дня он вручал мне цветы, которые они с Петей выбирали вместе по видеосвязи. Вот тогда до меня наконец дошло, что это уже не просто приятельские отношения. Наша онлайн-переписка стала заметно теплее.

Когда пришло время выписывать и Петра, он сумел выкроить три дня, чтобы провести их с любимой. А затем — снова вернулся на передовую. Эти несколько суток оказались для пары самыми счастливыми и, безусловно, судьбоносными.

— Ведь до этого мы видели друг друга вживую только один раз — на вокзале. А все остальное время — только экран смартфона. Мы оба очень волновались: как пройдёт наша вторая встреча.

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«Был уверен, что больше родины никого не смогу полюбить»

На вокзале Екатерина встретила Петра. Он тихо произнес лишь одно слово: «Привет». А потом крепко обнял. Всякие слова оказались излишними.

— Думаю, именно в эту секунду мы оба по-настоящему поняли, насколько глубоки и серьезны наши чувства.

Последующие трое суток быстро промчались. Влюбленные говорили без умолку обо всем на свете и при этом словно боялись пропустить хотя бы миг рядом друг с другом. Каждое утро для Кати начиналось с нового букета — то нежные пионы, то яркие тюльпаны. А на третий день, перед самым расставанием, боец подарил ей алые розы и обручальное кольцо.

— Знаешь, я всегда считал, что кроме Родины никого не смогу полюбить. Но тут встретил тебя. Выходи за меня, — сказал Петр.

По словам Екатерины, ее охватила целая буря эмоций: радость, смешанная с тревогой.

— Я, разумеется, согласилась. Пообещала дождаться. Знала, что Петя снова уедет на передовую. Сильно переживала за него, но я старалась не подавать вида — не хотела, чтобы он беспокоился.

«Я тут немножко ранен»

Слезы Екатерина сдерживала до последнего — дала волю чувствам лишь тогда, когда состав, увозивший Петра обратно на Донбасс, тронулся с места. Начались самые тяжелые дни в ее жизни. Боец не имел возможности постоянно выходить на связь, и невесте оставалось лишь теряться в догадках: выполняет ли Петр боевую задачу или находится в укрытии.

В день, когда военный получил второе ранение, Катю словно подменили.

— Я физически ощущала, что произошло что-то неладное. Сообщения не доходили до него. Я металась, не зная, кому звонить и куда обращаться.

А затем пришло короткое уведомление: «Я тут немножко ранен, но все нормально». Написать что-то еще Петр не успел — потерял сознание.

Как выяснилось позднее, под лаконичным «немного» скрывались множественные осколочные поражения. Их он получил, когда в расположение роты прилетели фугасные снаряды. Тело бойца было буквально иссечено. Осколки повредили носовую пазуху, один застрял прямо в щеке.

— Мелкие кусочки металла Петр извлекал из себя сам с помощью пинцета. А крупные доставали уже хирурги в госпитале. Причём даже сейчас не все удалили — ему предстоят ещё операции.

После курса лечения в госпитале влюбленные наконец узаконили свои отношения. Свадьбу сыграли скромно — в кругу самых родных людей. Молодожены занимаются обустройством дома: делают ремонт и подбирают мебель. Петр очень рвался обратно на линию фронта, но врачи запретили из-за серьезности ранений.

— Мой муж продолжает служить Отечеству, но теперь уже не в качестве штурмовика. Он тяжело переживает это решение: считает, что обязан находиться рядом с товарищами на передовой. Я прекрасно понимаю его чувства. Но теперь хотя бы я сплю спокойно — потому что знаю: любимого больше не накроет снарядом.