Такси - дешевле, яйца - дороже: Сравниваем цены на еду и жилье в Ростове и Пекине

Хватит ли ростовской зарплаты в 60 тысяч для сытой жизни в мегаполисе Китая. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Первое, чему радуется глаз российского туриста в Пекине, — продуктовые магазины. Побывав в Китае, я решила сравнить местный прайс с нашими ростовскими супермаркетами. Сможет ли земляк со средней зарплатой комфортно жить в огромном азиатском мегаполисе? Забегая вперед: результат меня сильно впечатлил. Для удобства все китайские цены я сразу пересчитала на наши деньги по курсу 11,5 рубля за юань.

Овощи - почти даром

Начнем собирать базовую продуктовую корзину. В Пекине упаковка картошки весом чуть больше килограмма стоит около 60 рублей. В Ростове обычный килограмм обойдется в 59 рублей. То же самое происходит с бананами: за кило в обоих городах выйдет порядка 150 рублей. А вот дальше начались сюрпризы.

Побывав в Китае, я решила сравнить местный прайс с нашими ростовскими супермаркетами. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

- За 900 граммов отборных томатов в Китае просят всего 160 рублей, — удивлялась я, разглядывая ценник. — У нас маленький лоток в 400 граммов тянет на 140!

Китайские огурцы отдают почти даром — около 48 рублей за 750 граммов. Ростовские стоят под сотню всего за полкило. Сильно порадовали свежие ягоды. За лоток сочной голубики просят всего 60 рублей за 100 граммов, а спелая клубника там стоит — около 200 рублей за полкило.

Рис вместо хлеба

Рис в Поднебесной заменяет хлеб, поэтому стоит дешево. Полкилограмма крупы в магазине отдают за 35 рублей. Десяток яиц обойдется примерно в 115 рублей. Сливочное масло в обоих городах выходит одинаково — около 200 рублей за пачку весом 200 граммов. Дальше начинается самая интересная математика.

Спелая клубника там тоже стоит копейки — около 200 рублей за полкило. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

- Килограмм куриного филе в Пекине стоит 240 рублей. В Ростове за такой же кусок придется выложить 459 рублей.

Мякоть говядины там - от 345 рублей за полкило, у нас — 555. А если хочется шикануть? Полкило отборных красных креветок обойдутся почти в 690 рублей, а шикарное филе лосося — в 575 рублей. В Ростове за кусок красной рыбы такого же веса попросят больше тысячи. Кстати, бережную сборку и доставку продуктов курьер выполнит всего за 57 рублей.

Чек на кассе: кто кого?

Считаем итоговую корзину. Берем по одному килограмму картошки, томатов, огурцов, бананов, риса и куриного филе. Добавляем десяток яиц. В Пекине такой продуктовый набор обойдется в 830 рублей. А в Ростове за те же самые продукты придется отдать больше 1400 рублей.

Пицца с дурианом на ужин

Если стоять у плиты лень, всегда можно заказать готовую еду. Уличная гастрономия в Поднебесной на каждом шагу, но для чистоты эксперимента берем привычный фастфуд.Всего за 26 минут курьер примчит к вам с горячей пиццей. Большая лепешка в 25 сантиметров обойдется около 450 рублей с бесплатной доставкой. В Ростове «Пеперони» стоит 510 рублей.

Килограмм куриного филе в Пекине обойдется в 21 юань. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

- Правда, китайские вкусы весьма специфичны. Местные обожают пиццу с дурианом, манго, картофельными бортами и даже со вкусом сладкого чизкейка.

С традиционной лапшой все проще: огромную порцию сытного блюда с говядиной вам привезут всего за 230 рублей.

Студия на окраине и транспорт

Сытый желудок — прекрасно, но где жить и на чем ездить? Сравниваем цены на аренду. Возьмем ростовскую Левенцовку и отдаленный пригород Пекина Тунчжоу. Снять уютную студию на окраине китайской столицы можно за 20 тысяч рублей. Ценник абсолютно сопоставим с нашим спальным районом.

Метро в Пекине очень доступное: короткие поездки стоят 23-35 рублей. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

- А вот добираться на работу в Пекине оказалось даже дешевле.

Прокатиться на такси с окраины Пекина до центра утром стоит около 750 рублей. Доехать с Левенцовки в центр Ростова обойдется в 900, а то и в 1000 рублей.

Метро доступное: короткие поездки стоят 23-35 рублей. Длинный маршрут через весь мегаполис обойдется примерно в 100 рублей. По расстоянию это как доехать от района ЦГБ в Ростове до Таганрога, а по деньгам — цена двух билетов на наш городской автобус.

О наболевшем

Но есть один пункт, где Ростов однозначно побеждает. Бензин. Если у нас литр АИ-95 стоит за 70 рублей, то в Пекине за топливо придется отдать больше 100 рублей. Содержать личный автомобиль там слишком дорого.

Побывав в Китае, я решила сравнить местный прайс с нашими ростовскими супермаркетами. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Вывод напрашивается сам собой: комфортно жить в столице Китая на среднюю ростовскую зарплату не только можно, но и весьма приятно. Особенно, если вы любите вкусно поесть и привыкли передвигаться на метро. Но тут уж - каждому свое.

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