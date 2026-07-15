«Лаяли ночи напролет»: Ростовская пенсионерка пошла в суд из-за шума четырех собак

Жительница Ростовской области пошла в суд из-за соседа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

74-летняя жительница Ростовской области Мария Михайловна (имя изменено, — прим. ред.) — инвалид второй группы. Ей необходимы тишина и покой. Но летом прошлого года ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Сосед по частному сектору завел во дворе несколько собак. Животные лаяли ночами напролет.

Даже не пытался успокоить

Мария Михайловна пыталась договориться с соседом Сергеем мирно и просила успокоить собак. Но мужчина игнорировал просьбы.

- Он часто выпивал, а собаки тем временем надрывались от лая. Я полностью лишена ночного отдыха, — жаловалась женщина в суде. — В одну из ночей псы непрерывно лаяли с полуночи до половины третьего! Сосед в это время просто пил и даже не пытался успокоить животных.

Проверка подтвердила: животные находились в хороших условиях. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Устав от шума, пенсионерка написала несколько заявлений в местную администрацию. Она требовала привлечь соседа к ответственности за нарушение закона о тишине.

Гавкали без злого умысла

Чиновники выехали на проверку и осмотрели двор соседа. Выяснилось, что животные содержатся в хороших условиях. Собаки сидят в теплом вольере, у них есть еда и вода, они не агрессивны. С хозяином провели профилактическую беседу, но штрафовать не стали.

Официальный ответ из инспекционного отдела шокировал пенсионерку.

- Мне написали, что в действиях собаки отсутствует умысел на совершение административного правонарушения, — возмущалась дончанка.

Сосед пенсионерки по частному сектору завел во дворе несколько собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чиновники объяснили свою логику: в местном законе четко прописан список источников шума. Там есть громкая музыка, ремонт, крики, но нет ни слова про лай животных. Кроме того, хозяин не давал псу команду «голос». Значит, вины человека в лае нет.

Суд вынес вердикт

Возмущенная таким ответом, пенсионерка пошла в суд. Она потребовала признать бездействие должностных лиц незаконным. Женщина считала, что они просто не захотели выполнять свою работу.

Мария Михайловна просила успокоить собак. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но суд встал на сторону администрации. Чиновники доказали, что реагировали на каждую из восьми жалоб дончанки. По одному из заявлений соседа все же оштрафовали — но за громкую музыку, а не за лай. Что касается собак, то проверки проводились строго по закону.

В итоге суд отказал Марии в удовлетворении иска.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«У животного не может быть злого умысла»

Можно ли наказать хозяина за собачий лай? Ситуацию разъясняет юрист Татьяна Руденко:

- Ответ чиновников звучит комично, но с точки зрения закона они абсолютно правы. Собака не является субъектом правонарушения, у нее действительно не может быть злого умысла. Наказать хозяина за лай питомца крайне сложно. В региональном законе о тишине шум от животных не прописан как нарушение. Привлечь владельца можно, только если доказать, что он специально натравливал пса или издевался над ним. В обычных бытовых ситуациях суды чаще всего встают на сторону владельцев животных.

С хозяином провели профилактическую беседу, но штрафовать не стали. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

- А если этот лай мешает жить? Что можно сделать, чтобы хозяин все-таки заставил собак замолчать?

- В таких случаях нужно переводить дело в гражданскую плоскость, — советует эксперт. — Собирайте доказательства. Вызывайте участкового, снимайте видео со звуком, привлекайте других недовольных соседей. Если лай постоянный и лишает вас отдыха, можно подать гражданский иск к владельцу. Потребуйте суд обязать соседа устранить препятствия для нормальной жизни и выплатить компенсацию морального вреда. Путь этот не быстрый и может потребовать экспертизы уровня шума, но это единственный законный рычаг давления в таких спорах.

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