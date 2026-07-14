Смертельная ловушка: В Ростове пенсионерка зашла в горящий дом и погибла

Трагедия произошла на улице Атарбекова. Фото: МЧС России по Ростовской области.

Утренний пожар в частном секторе Ростова-на-Дону унес жизнь 81-летней местной жительницы, которая зашла в полыхающий дом. Об обстоятельствах трагического происшествия рассказали в донском главке МЧС.

Инцидент произошел в понедельник, 13 июля, на улице Атарбекова, что в Северном жилом массиве. Очаг возгорания находился в доме, рассчитанном на две семьи.

По предварительным данным, в доме были проблемы с электрооборудованием. Фото: МЧС России по Ростовской области.

Как удалось выяснить по предварительной информации, в момент возникновения возгорания хозяйка жилья находилась снаружи. Однако вместо того, чтобы дожидаться спасателей на безопасном расстоянии, пенсионерка по неизвестной причине приняла решение забежать обратно в горящее строение.

Вот только внутри ее ждала смертельная ловушка. Огненная стихия распространялась с большой скоростью, мгновенно охватывая комнату. Выбраться из нее у пожилой ростовчанки уже не получилось.

Пенсионерка погибла от угарного газа. Фото: МЧС России по Ростовской области.

Прибывшие на место огнеборцы во время тушения обнаружили тело погибшей. Специалисты констатировали, что к летальному исходу привело острое отравление угарным газом.

В ведомстве озвучили и предварительную версию случившегося. Согласно заключению дознавателей, наиболее вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Тело ростовчанки нашли огнеборцы. Фото: МЧС России по Ростовской области.

Сотрудники МЧС в очередной раз акцентируют внимание на недопустимости попыток вернуться в горящее здание даже на очень короткое время.

- Отравление продуктами горения происходит молниеносно, часто лишая человека сознания раньше, чем он успевает понять опасность, - предупреждают в экстренном ведомстве.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Сгорели даже сандалики»: В Таганроге семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара