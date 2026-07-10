«Хороший мальчик» из интеллигентной семьи: Как маньяк-«лифтер» из Ростова избежал расстрела и куда пропал после освобождения

Мужчина нападал на девушек, выходящих из лифта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Криштопа, убивший двух женщин и едва не прикончивший третью, в 1996 году ждал расстрела. Но мораторий спас ему жизнь. Он получил срок — 25 лет колонии, а в 2020-м он вышел на свободу.

Учился на стоматолога

Криштопа родился в Донецке. Мать — ученый, отец — спортивный чиновник обеспечили ему нормальное детство. Мальчик ходил в музыкальную школу, играл на гитаре, мечтал стать рок-звездой, а родители видели в нем будущего ученого. После школы в начале 90-х он сорвался в Ростов, поступил на стоматолога.

А дальше, как он рассказывал на допросах, попал в плохую компанию с алкоголем и наркотиками. Учеба была заброшена, ночи проходили в пьяном угаре. Проснувшись, не помнил, где был.

При этом не тосковал по женскому вниманию: уверял, что девушки сами вешались ему на шею — высокому и стройному молодому человеку. Но ему этого было мало.

Расстрел заменили 25 годами заключения, и мужчину отправили в соль-илецкую колонию «Черный дельфин». Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Она назвала адрес, и он пошел за ней»

Лето 1995 года. Будущий маньяк поймал попутку. Водитель также подвозил 22-летнюю попутчицу, которая на свою беду назвала номер своего дома. Пьяный Криштопа проследовал за ней, и, когда девушка зашла в лифт, рванул по лестнице вверх, чтобы уже ждать ее на этаже... Тело изнасилованной и убитой со множественными травмами нашли на площадке между шестым и седьмым этажами.

Через месяц — новая жертва. 29-летняя ростовчанка, которую он выследил на улице. Действовал по той же схеме: зашел следом в подъезд, изнасиловал, задушил. Одежду выбросил в мусоропровод, а плеер убитой оставил себе.

Третья девушка выжила чудом. Криштопа не побежал вверх по лестнице, а зашел с ней в лифт, а там ударил и потащил на лестничную площадку. Но из сумки рассыпались вещи, туфля застряла в дверях, и лифт не закрывался. Сосед, вышедший на шум, увидел разбросанные вещи и следы крови, поднялся по лестнице и застал маньяка со спущенными брюками. Насильник сбежал, но дворовые мальчишки проследили его и выдали милиции. При этом отец Криштопы, заявил, что видел кровь на штанах сына, но решил, что тот просто подрался.

Маньяк-«лифтер» в последний год отбывал наказание в алтайской колонии. Фото: УФСИН России по Алтайскому краю.

Конфликтовал с маньяком Муханкиным

Следствие по делу Криштопы вел ростовский прокурор Амурхан Яндиев — легендарный сыщик, которого коллеги называли главным охотником за маньяками страны. До этого он уже взял «черноколготника» Цюмана, батайского убийцу Чермухина, «душегуба-поэта» Муханкина, каменского маньяка Бурцева и, конечно, самого Чикатило. Именно Яндиев «разговорил» Криштопу: тот рыдал, сознавался во всем и умолял избавить его от внутренних демонов.

Судмедэксперты диагностировали у Криштопы органическую психопатию неустойчивого типа — следствие нескольких черепно-мозговых травм, усугубленных хроническим алкоголизмом. Где и когда он их получил, Криштопа так и не вспомнил. Однако психиатры признали его вменяемым. 21 марта 1996 года суд вынес смертный приговор. Четыре года он ждал казни в Новочеркасской тюрьме вместе с другими «смертниками», включая маньяка Муханкина. Позже Криштопа жаловался, что сосед по камере его «оклеветал», приписав ему людоедство

В 2020 году мужчина вышел после 25 лет в колонии. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Можно просто Ганнибал»

В 1997 году был введен мораторий на смертную казнь. Расстрел заменили 25 годами заключения, и мужчину отправили в соль-илецкую колонию «Черный дельфин». Говорят, название учреждение получило с его подачи. Он сделал фигурку этого животного из папье-маше и выкрасил в черный цвет. А руководство идею оценило, и позже уже отлили статую, которая появилась на территории колонии. Позже его перевели в «Черный беркут». Там он создал музыкальную группу. В своих песнях он сравнивал себя с Ганнибалом Лектером — персонажем-каннибалом.

В 2019 году журналисты «КП — Барнаул» встретились с Криштопой в алтайской колонии. Мужчина улыбался вещал о прощении, душе, религии, практиках Кастанеды. Уверял, что «вырвал корень» зла и никогда не вернется к прошлому. Обещал вести тихую жизнь, не пить, не нарушать закон. Создать семью.

В 2020 году он вышел. Уехал в Киев — хотел получить документы и начать новую жизнь, но работы не нашел. А в 2022-м, по данным телеграм-каналов, его мобилизовали в ВСУ. И человек, которого когда-то пощадило государство, отправив на исправление и перевоспитание, выступил против него с оружием.

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