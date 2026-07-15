Исчез на 25 лет и нашелся в другом городе: В Ростове незнакомка помогла вернуться домой мужчине после загадочного исчезновения

Обычный поход в магазин за хлебом обернулся таинственным исчезновением. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне стало известно о пропаже в Ростовской области 38-летней женщины и восьмилетней девочки. Судя по сводкам поискового отряда «Лиза Алерт», каждый месяц на Дону исчезают десятки людей. Кого-то находят через пару дней невредимыми, других живыми застать, к сожалению, не удается. А некоторые пропадают на годы, а то и навсегда. И даже спустя три десятилетия от них не поступает и весточки. Мы вспомнили четыре истории загадочных исчезновений, о которых писали раньше.

«Босиком по январскому холоду»

В начале 2023 года прохожая дончанка заметила на улице пожилого мужчину, лежащего на холодной земле. Без обуви, в легкой куртке и летних брюках. Алкоголем от него не пахло — но выглядел он так, будто не ориентируется во времени и пространстве.

Поиски годами могут не приносить результат. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина вместе с подругой подняли старика, привели в чувство. Очнувшись, он назвал себя Юрием, сказал, что из Адыгеи — и больше ничего не помнил. Женщины не бросили его на морозе: вызвали «скорую», а потом привезли к себе домой, чтобы отогреть и накормить. А сами кинули клич по волонтерским чатам: «Найден пожилой мужчина с амнезией».

Чудо случилось быстро. Нашлись те, кто узнал Юрия. Выяснилось: он воевал в Афганистане, попал в плен, а 25 лет назад… просто исчез. Жена и дочь искали его все эти годы — безрезультатно. Через несколько дней за ним приехали родственники из Адыгеи и увезли домой. Они надеялись, что привычная обстановка поможет ему вспомнить все.

«Исчезла после с убийства родителей»

А вот история из соседней Калмыкии не имеет счастливого конца. Три десятилетия назад на одной из ферм произошло двойное убийство: мужчина и женщина были застрелены. Их 13-летняя дочь — исчезла. Следствие полагает: ее мог похитить тот же убийца.

Волонтерам поступают десятки запросов по поиску людей за месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шли годы. Девочку искали — и не нашли. Нет доказательств, что она мертва, но и живой ее никто не видел. Недавно следователи вновь взялись за дело. Сейчас пропавшей уже 45 лет. Но где она — неизвестно до сих пор.

«Пошла за хлебом — очнулась в другом городе»

Зимой 2023 года весь Ростов следил за поисками 46-летней беременной женщины. Она вышла из дома в магазин, чтобы купить продуктов перед возвращением мужа из командировки, и не вернулась. Взрослые дочки забили тревогу: мама была на девятом месяце, могла вот-вот родить.

Сначала родные обзвонили все больницы. Потом за дело взялись полиция и волонтеры. Три дня о женщине – ни слуху, ни духу. Камеры засняли, как она садится в автобус, а потом ее след пропал.

На четвертый день ее нашли в городе Гуково, в 120 километрах от дома, у своей бабушки. Как она туда добралась — не помнит. Врачи диагностировали потерю памяти. К счастью, беременность сохранилась, и ребенок родился здоровым.

Людей ищут далеко за пределами области. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

«Оставила письма и ушла в никуда»

Самая тревожная история произошла в конце 2023 года. Женщина, мать двоих детей, работала директором в магазине. Однажды к ней нагрянула полиция. После этого с ней что-то случилось.

Она разослала родным прощальные письма, попросила не искать, вышла из дома в плаще и кедах — и пропала. Банковская карта показала: она купила билет в Невинномысск, потом — на автобус. Последний раз телефон включился в Краснодарском крае. Волонтеры прочесали округу, проверили камеры — но женщина как сквозь землю провалилась.

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