Вышел из автобуса раньше своей остановки и пропал: Как 16-летний ростовский студент исчез при загадочных обстоятельствах

Юноша вышел не на своей остановке, а раньше, и больше его никто не видел. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

История 16-летнего парня, который в сентябре 2024 года купил билет из Ростова до села на берегу Таганрогского залива, но вышел в безлюдном месте, два месяца держала родных в неведении. Его искали сотни волонтеров, водолазы и кинологи. Родные прочесывали лесополосы, берег моря и заброшки. Все напрасно. А когда надежда почти угасла, пришла страшная весть.

Заехал в гости, выпил кофе и отправился домой

5 сентября 2024 года 16-летний студент одного из ростовских колледжей заглянул к родственнице. Они попили кофе, поболтали. Потом парень поехал в свою квартиру в Западном жилмассиве, где жил один. Там его ненадолго навестил отец — обсудили планы по ремонту квартиры.

Пообщавшись с отцом и сходив в магазин, молодой человек отправился к остановке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Проводив папу, юноша пошел в продуктовый магазин, купил воды, занес ее домой, а затем направился на остановку. Сел в автобус и доехал до автовокзала. Там приобрел билет до Порт-Катона в Азовском районе — маленького села на берегу Таганрогского залива.

Водитель запомнил, что он вышел раньше

С собой у парня были только телефон, наушники и легкий рюкзак. Никаких признаков того, что он собирается исчезнуть, не было.

— У него не было мотивов для побега, конфликтов с близкими и друзьями — никаких, денег на жизнь хватало. Обычный благополучный подросток, — говорили родные.

Водитель рейсового автобуса запомнил молодого человека. По его словам, студент вышел намного раньше конечной остановки — на трассе у одного из сел Азовского района, в довольно безлюдном месте. До Порт-Катона было еще далеко.

Студента искали два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Примерно через 20 минут после того, как парень покинул транспорт, его телефон выключился. Отследить дальнейший путь стало невозможно.

Прочесали все, но безрезультатно

Следователи подняли переписку в мессенджерах и соцсетях — ничего подозрительного: нашли только обычные диалоги и никаких зацепок.

К поискам подключились волонтеры, спасатели, кинологи, водолазы: в общей сложности — около 500 человек. Они обследовали лесополосы, берег Азовского моря, подвалы и заброшенные строения. Водолазы проверили дно всех местных рек. Родственница парня, которая координировала поиски, лично спускалась по тросу в овраг у кромки воды. Бесполезно.

— В первые три недели я проехала за рулем больше 16 тысяч километров, проводя по 14 часов в сутки в дороге, — рассказывала она тогда в беседе с «КП – Ростов-на-Дону».

Поиски велись даже в поселках Краснодарского края. Но парень словно испарился.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

День рождения стал самым тяжелым

Родители подростка за время безуспешных поисков сильно сдали здоровьем. День, когда парню должно было исполниться 17 лет, никто себе места не находил. Но рук не опускали – верили. Что найдут живым.

Тем временем региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Надежда жила больше двух месяцев. Но 11 ноября родственникам позвонили и сказали: найдено тело. Состоялось опознание.

— Мне подтвердили это несколько человек. Сегодня было опознание. Мы только что с него. Это он, — с трудом сказала родственница погибшего.

Женщина не стала раскрывать подробности — где и при каких обстоятельствах нашли тело, пояснив, что не имеет морального права говорить об этом. Семья решила не предавать огласке детали трагедии.

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