Вышел из автобуса раньше своей остановки и пропал: Как 16-летний ростовский студент исчез при загадочных обстоятельствах

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
История 16-летнего парня, который в сентябре 2024 года купил билет из Ростова до села на берегу Таганрогского залива, но вышел в безлюдном месте, два месяца держала родных в неведении. Его искали сотни волонтеров, водолазы и кинологи. Родные прочесывали лесополосы, берег моря и заброшки. Все напрасно. А когда надежда почти угасла, пришла страшная весть.
5 сентября 2024 года 16-летний студент одного из ростовских колледжей заглянул к родственнице. Они попили кофе, поболтали. Потом парень поехал в свою квартиру в Западном жилмассиве, где жил один. Там его ненадолго навестил отец — обсудили планы по ремонту квартиры.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Проводив папу, юноша пошел в продуктовый магазин, купил воды, занес ее домой, а затем направился на остановку. Сел в автобус и доехал до автовокзала. Там приобрел билет до Порт-Катона в Азовском районе — маленького села на берегу Таганрогского залива.
С собой у парня были только телефон, наушники и легкий рюкзак. Никаких признаков того, что он собирается исчезнуть, не было.
— У него не было мотивов для побега, конфликтов с близкими и друзьями — никаких, денег на жизнь хватало. Обычный благополучный подросток, — говорили родные.
Водитель рейсового автобуса запомнил молодого человека. По его словам, студент вышел намного раньше конечной остановки — на трассе у одного из сел Азовского района, в довольно безлюдном месте. До Порт-Катона было еще далеко.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Примерно через 20 минут после того, как парень покинул транспорт, его телефон выключился. Отследить дальнейший путь стало невозможно.
Следователи подняли переписку в мессенджерах и соцсетях — ничего подозрительного: нашли только обычные диалоги и никаких зацепок.
К поискам подключились волонтеры, спасатели, кинологи, водолазы: в общей сложности — около 500 человек. Они обследовали лесополосы, берег Азовского моря, подвалы и заброшенные строения. Водолазы проверили дно всех местных рек. Родственница парня, которая координировала поиски, лично спускалась по тросу в овраг у кромки воды. Бесполезно.
— В первые три недели я проехала за рулем больше 16 тысяч километров, проводя по 14 часов в сутки в дороге, — рассказывала она тогда в беседе с «КП – Ростов-на-Дону».
Поиски велись даже в поселках Краснодарского края. Но парень словно испарился.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Родители подростка за время безуспешных поисков сильно сдали здоровьем. День, когда парню должно было исполниться 17 лет, никто себе места не находил. Но рук не опускали – верили. Что найдут живым.
Тем временем региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Надежда жила больше двух месяцев. Но 11 ноября родственникам позвонили и сказали: найдено тело. Состоялось опознание.
— Мне подтвердили это несколько человек. Сегодня было опознание. Мы только что с него. Это он, — с трудом сказала родственница погибшего.
Женщина не стала раскрывать подробности — где и при каких обстоятельствах нашли тело, пояснив, что не имеет морального права говорить об этом. Семья решила не предавать огласке детали трагедии.
Подпишись на нас в MAX и Telegram