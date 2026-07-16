Ростовская область закупил 112 новых автобусов за счет федеральных средств

Новые автобусы закупят в 2027 году. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область получила весомую поддержку из федерального центра для существенного обновления системы пассажирских перевозок. Инициатива области получила положительное заключение в профильном министерстве страны, что открывает дорогу закупке 112 новых автобусов.

Финансовый фундамент программы

Министерство транспорта Российской Федерации утвердило заявку Ростовской области на выделение целевого транша. В распоряжение регионального бюджета поступит солидная сумма в размере более 642 млн рублей. Средства предназначены на реализацию программы обновления подвижного состава в 2027 году. Эта финансовая инъекция станет катализатором перемен в качестве обслуживания пассажиров. Губернатор Юрий Слюсарь, комментируя это событие, подчеркнул масштаб предстоящей работы, отметив, что благодаря поддержке Федерации будет приобретено 112 современных машин.

Конфигурация под нужды пассажиров

При формировании заказа специалисты регионального минтранса отказались от шаблонного подхода. Они провели детальную аналитику пассажиропотока и запросов жителей. В итоге структура закупки отражает реальную картину востребованности транспорта на различных линиях. Муниципальные и межмуниципальные маршруты пополнятся техникой разной вместимости: шестнадцатью машинами малого класса, таким же количеством среднего и восемьюдесятью автобусами большого класса. Такой подход гарантирует, что на загруженных городских артериях не будет давки, а на менее оживленных направлениях рейсы станут экономически эффективными.

— Получение федеральной субсидии — это возможность сделать поездки жителей региона более безопасными и комфортными. Тщательно анализируем пассажиропотоки и понимаем, какой именно транспорт необходим на конкретных направлениях. Закупка более сотни современных автобусов позволит значительно укрепить транспортные связи, сократить время ожидания на остановках и сделать общественный транспорт надежным и доступным, — сказала заместитель губернатора – министр транспорта Алена Беликова.

Комплексное обновление всего региона

Проект не ограничивается только федеральным финансированием. Параллельно с освоением государственной субсидии правительство области аккумулирует и собственные ресурсы.

— Ростовская область получит федеральную поддержку на обновление общественного транспорта в 2027 году. Минтранс России одобрил заявку региона. Мы получим более 642 млн рублей целевых средств, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.

Закупка автобусов будет проходить под эгидой национального проекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно задействуют и региональную программу, нацеленную непосредственно на развитие общественных перевозок. В скором времени Минтранс области подготовит необходимую документацию для подписания соглашений, что в свою очередь позволит закупить автобусы.