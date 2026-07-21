Южный федеральный университет направит до 500 тысяч рублей на поддержку талантливых абитуриентов программ по искусственному интеллекту

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Южный федеральный университет объявил о запуске программы поддержки талантливых абитуриентов, поступающих в 2026 году на образовательные программы федерального проекта «ТОП-ИИ». Размер единовременной выплаты составит до 500 тысяч рублей в зависимости от индивидуальных достижений поступающего.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Размер выплат и условия получения

Поддержка распространяется на победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, победителей перечневых олимпиад Минобрнауки России, а также выпускников школ, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене по профильным предметам.

Максимальную выплату — 500 тысяч рублей — смогут получить победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике и физике.

Призерам заключительного этапа предусмотрена выплата в размере 300 тысяч рублей, победителям олимпиад из перечня Минобрнауки России — 200 тысяч рублей

За каждый результат в 100 баллов ЕГЭ по профильной математике, информатике или физике, использованный при поступлении, абитуриент получит 100 тысяч рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Больше возможностей для поступающих

Поддержка предусмотрена для абитуриентов, поступающих в ЮФУ на программы федерального проекта «ТОП-ИИ» по направлениям:

- Математическое моделирование и искусственный интеллект;

- Компьютерные науки и прикладной искусственный интеллект;

- Фундаментальная информатика и технологии искусственного интеллекта;

- Прикладной искусственный интеллект и инженерия данных;

- Программная инженерия систем искусственного интеллекта.

Важной особенностью является, что выплаты смогут получить как студенты, поступившие на бюджетные места, так и обучающиеся на платной основе. Кроме того, программа распространяется как на граждан Российской Федерации, так и на иностранных граждан. При наличии нескольких оснований для получения поддержки, выплаты суммируются.

ЮФУ формирует новое поколение специалистов

Сегодня Южный федеральный университет входит в число ведущих российских вузов, реализующих подготовку специалистов в области искусственного интеллекта. По итогам федерального конкурсного отбора ЮФУ стал единственным университетом на юге России, получившим право одновременно реализовывать программы «ТОП-ИИ» и «ТОП-ИТ», а также единственным вузом страны, победившим сразу по четырем направлениям. Фото 3

Образовательные программы реализуются в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами, которые принимают участие в разработке и экспертном сопровождении программ, организации практической подготовки и стажировок студентов. Среди партнеров Южного федерального университета — МТС, Центр-инвест, HeadHunter, ГПБТех, и другие ведущие российские компании.

Благодаря такому сотрудничеству студенты уже в процессе обучения работают над реальными отраслевыми кейсами и получают опыт решения прикладных задач, что обеспечивает практико-ориентированную подготовку и позволяет быстрее адаптироваться к требованиям работодателей.

«Мы стремимся создать для сильнейших выпускников школ современные образовательные возможности и дополнительные меры поддержки, позволяющие сосредоточиться на обучении и научной работе с первых дней в университете», — отмечают в Южном федеральном университете.

Справочная информация: «Топ-ИИ» — проект Минцифры по подготовке квалифицированных специалистов в сфере ИИ. Образовательные программы реализуют вузы, прошедшие конкурсный отбор, совместно с ведущими ИТ-компаниями. Для поступления доступны программы 3 уровней: ДС, Топ-ДС, Топ-ДС* (ДС — от английского понятия data science)

Проект «Топ-ИТ» реализуется Аналитическим центром совместно с Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Проект направлен на поддержку разработки и реализации образовательных программ высшего образования для подготовки топ-специалистов в сфере информационных технологий.