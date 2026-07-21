Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов на муниципальные выборы в Ростовской области

Фото: Партия «Новые люди»

Они будут бороться за мандаты в 94 избирательных кампаниях. В их число вошли люди, которые детально знакомы с местной проблематикой и готовы отстаивать интересы жителей в городских и сельских Думах.

За прошедший год региональное отделение существенно укрепило свои позиции в муниципалитетах. По итогам прошлых выборов партия получила мандаты в городских Думах Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Волгодонска и других крупных городах и сельских поселениях.

Фото: Партия «Новые люди»

Лидер фракции «Новые люди» в Ростовской-на-Дону городской Думе Александр Чухлебов подчеркнул, что партия делает ставку на людей дела:

- Мы идём на выборы командой, которая знает, что такое реальная работа на земле. Среди наших кандидатов - врачи, предприниматели, учёные, общественники, ветераны боевых действий и деятели культуры. Это люди, которые не ждут перемен, а создают их. Сегодня мы не просто выдвинули кандидатов - мы отправляем их улучшать свои сёла и города.

«12 шагов к стране, в которой хочется жить» - именно такую программу партия представила на конференции, с которой идёт на выборы в 2026 году. Она строится на принципах доверия, предсказуемости и современных технологий. «Новые люди» предлагают пересмотр всех действующих блокировок за последние 5 лет: то, что защищает граждан - остаётся; то, что не даёт результата - пересматривается. В социальной сфере - государственный алиментный фонд: если родитель не платит - государство платит за него и само взыскивает долг. Ребёнок получает деньги всегда. А также партия предлагает провести полный аудит тарифов ЖКХ: каждый житель видит, из чего складывается каждый рубль.

Фото: Партия «Новые люди»

Напомним, выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».