В ЮВО назвали военные профессии с высоким доходом после службы

В армии можно научиться управляться с самой различной тяжелой техникой. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Служба по контракту в рядах Вооруженных Сил сегодня перестала быть просто исполнением воинского долга. Для многих новобранцев это превращается в мощный социальный лифт и возможность получить фундаментальное профессиональное образование, которое высоко котируется за пределами воинских частей. В пункте отбора Южного военного округа уверены: инвестиции времени и сил, сделанные во время службы, конвертируются в стабильный доход и востребованную специальность на «гражданке».

От медицинской комиссии до учебного центра

Путь к новой профессии начинается задолго до прибытия в подразделение. Пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО ведет комплектование более чем по полусотне различных специальностей рядового, сержантского состава, а также прапорщиков. Речь идет о должностях младшего командного звена и квалифицированных специалистах инженерно-технического профиля. В списке вакансий — механики-водители тяжелой боевой и автомобильной техники, включая современные БМП, БТР, а также многотонные «КамАЗы» и «Уралы». Требуются наводчики-операторы, мастера связи и специалисты радиоэлектронной борьбы. Каждый кандидат в обязательном порядке проходит углубленное медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, который помогает определить предрасположенность человека к той или иной сфере деятельности.

После успешного прохождения всех вступительных процедур и подписания контракта военнослужащие не сразу попадают на передовую. Первым этапом становится месячный курс интенсивной общевойсковой подготовки в учебном центре Южного военного округа. Это база, которая переформатирует гражданского человека в воина, дает основу дисциплины и понимание армейских механизмов. И только после этого начинается самое главное — профильное обучение. Следующий этап разворачивается непосредственно в подразделениях и на полигонах, расположенных в тыловых районах, где каждый военнослужащий осваивает свою военно-учетную специальность до автоматизма.

Технологии и дисциплина как основа будущего роста

Распределение по специальностям не является случайным. Заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий подчеркнул, что выбор военно-учетной специальности — это многоступенчатый анализ возможностей конкретного человека.

— Выбор военно-учетной специальности зависит от множества факторов: от наличия у кандидата опыта прохождения военной службы по специальности до состояния здоровья и образования, — пояснил он.

Такой прагматичный подход позволяет максимально эффективно использовать потенциал каждого новобранца, помещая его в ту среду, где он сможет принести наибольшую пользу и при этом вырасти как профессионал.

Но ключевая особенность текущей кампании заключается в долгосрочном планировании будущего военнослужащих. Командование и региональные власти смотрят на перспективу: что будет с человеком после того, как истечет срок контракта. Армия сегодня дает те технические компетенции, которые на рынке труда стоят весьма дорого. Причем речь идет не просто о записи в военном билете, а о реальном опыте эксплуатации сложнейших механизмов в жестких условиях.

Навыки, которые ценятся в мирной жизни

Сам процесс обучения построен таким образом, что, покидая Вооруженные Силы, человек выходит с готовой гражданской профессией, не требующей длительного переучивания. Дмитрий Водолацкий особо отметил, что полученная квалификация остается с военнослужащим на всю жизнь.

— При этом важно отметить, что многие навыки, приобретенные новобранцами, будут востребованы и после окончания службы: вождение большегрузного автомобиля, пилотирование БПЛА, инженерная подготовка, — заявил он.

Водитель, способный управлять тяжелым военным «Уралом» или «КамАЗом», прошедший школу бездорожья и экстремальной эксплуатации, на «гражданке» легко пересаживается за руль карьерных самосвалов, магистральных тягачей или спецтехники в нефтегазовом секторе. Зарплаты таких специалистов, особенно в отдаленных регионах или на крупных стройках, значительно превышают средние по рынку. Инженерно-технический персонал, освоивший сложнейшие системы связи и радиоэлектронной борьбы, фактически получает профильное образование уровня высококвалифицированного техника, способного работать с телекоммуникационным оборудованием, системами безопасности или наладкой промышленной электроники.

Стоит добавить, что для тех, кто решил заключить контракт с Министерством обороны РФ в Ростовской области, предусмотрена серьезная финансовая мотивация в самом начале пути — суммарная единовременная выплата, включающая региональную и федеральную части, достигает 3,6 миллиона рублей.

Для тех, кто готов получить востребованную профессию и стать частью команды профессионалов, в Ростове работают областные пункты отбора на военную службу по контракту. Первый расположен по адресу: улица Оганова, дом 22. Узнать подробности и задать вопросы можно по телефону 8 (863) 235-15-23. Второй пункт ведет прием кандидатов на улице Волкова, дом 19. Его контактный номер — 8 (863) 235-06-44. Специалисты пунктов подробно проконсультируют по всем этапам оформления, требованиям к кандидатам и положенным выплатам.