Уехала на вишневой «восьмерке»: Как в Шахтах загадочно исчезла 17-летняя студентка педколледжа, а похитителя искали экстрасенцы

Девушка собиралась ехать домой после учебы, но больше ее никто не видел. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Эту историю жителям Новошахтинска тяжело вспоминать даже спустя 16 лет. Молодая, красивая девушка, 17-летняя студентка педагогического колледжа бесследно исчезла в начале учебного года. Нашли ее спустя месяц. Родные до последнего отказывались верить в то, что увиденные останки принадлежат их девочке.

«Отказалась садиться в машину»

В последний раз ее видели 21 сентября 2010 года. Около полудня 17-летняя студентка вышла из педколледжа в Шахтах. Она собиралась ехать домой в Новошахтинск. На перекрестке улицы Маяковского и проспекта Победы Революции она остановила темно-вишнёвый ВАЗ-2108. Камера видеонаблюдения у магазина засняла, как она садится в машину. За рулем сидел водитель, рядом — еще один человек. Салон тонирован. Машина была странной: передние диски отличались от задних, бампер не соответствовал модели.

В последний раз девушку видели, когда она садилась в вишневую восьмерку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Больше студентку живой никто не видел.

Родные забили тревогу в тот же день. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Поиски шли по всему региону: расклеивали ориентировки, писали в соцсетях, публиковали в газетах.

Мать пропавшей не спала ночей, объезжала больницы, морги, ходила по знакомым.

Грибники нашли тело в лесу

Меньше чем через месяц, 12 октября, в лесном массиве недалеко от Новошахтинска грибники наткнулись на страшную находку: обезображенное женское тело. Одежды при нем не было, сумки и телефона тоже. Лицо было изуродовано до неузнаваемости. Но на руке убитой остались кольца — именно по ним родные опознали студентку.

Позже ДНК-экспертиза подтвердила: это она. Смерть наступила примерно в день исчезновения.

Спустя почти месяц тело девушки нашли в лесополосе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следствие шло медленно. Не было подозреваемых, улик, свидетелей. Дело приостановили.

Когда надежда почти угасла, мать обратилась к экстрасенсам, участвовала в съемках на центральном телевидении — водила магов и ведуний на место, где позже найдут тело дочери. Хотела во что бы то ни стало узнать, кто учинил такие зверства над ее дочерью.

Банда держала в страхе несколько городов

Летом следующего года в Ростовской области задержали группу насильников и грабителей: семеро мужчин, от 17 до 48 лет, многие — родственники. Они орудовали в Новошахтинске, Гуково, Шахтах и Октябрьском районе. На их счету — более 40 доказанных эпизодов: грабежи, кражи, изнасилования. Банду поймали после того, как трое из них изнасиловали девушку возле ее дома — та не запомнила их лиц, но ей в память врезался их мотоцикл, и по нему оперативники вышли на след.

Только следующим летом правоохранительные органы вышли на след душегуба. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из задержанных, 29-летний житель Новошахтинска, не выдержал давления улик и признался в убийстве студентки в сентябре 2010-го.

Затащили силой

Оказалось, он знал девушку — она ему нравилась. В тот день он увидел ее на улице, предложил подвезти до дома. Но студентка отказалась. Тогда мужчина вместе со своим попутчиком затащил ее в машину, вывез в лес, изнасиловал, а затем перекрыл кислород — чтобы не выдала. Останки пытались скрыть с помощью огня, одежду выбросили в нескольких километрах.

Свои показания убийца подтвердил на месте преступления. В указанном им месте нашли фрагменты серого платья, в котором студентка была в день исчезновения. Мать опознала их.

В апреле 2012 года следствие официально объявило: убийство раскрыто. Студентку убил 29-летний член банды, действовавший в одиночку, но с сообщником. Убийца признался, показал место преступления и выдал улики. Родные пропавшей ждали правды полтора года…