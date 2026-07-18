«Мне снится, что она возвращается»: Как под Ростовом на пляже пропала девятилетняя девочка, и ее ищут же 14 лет

Девочка была на пляже с большой семьей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

5 августа 2012 года девятилетняя Саша Целых отдыхала с мамой и большой компанией на берегу Дона. Она попросилась в туалет, зашла в кусты — и больше ее никто не видел. 14 лет поисков, сотни волонтеров, водолазы, вертолеты, экстрасенсы, международный розыск. Тело не нашли, но и живую девочку никто не встретил. Мать, прошедшая проверку на детекторе лжи, до сих пор верит, что дочь жива. А ее родные, пережившие за эти годы смерть отца и бабушки, не теряют надежды — и ждут, когда Саша вернется.

«Мама, я на минуту»

Тот августовский день выдался жарким и безоблачным. Семья Саши — многодетная, дружная — приехала на пляж базы отдыха в районе хутора Калинин, что под Новочеркасском. Компания была большая: мама, две сестры, два брата, крестный с женой и еще одна семья. Девятилетняя Саша была в розовых плавках, без телефона, без денег — просто отдыхала, как тысячи других детей.

Около пяти вечера девочка сказала матери, что хочет в туалет. Получив разрешение, она побежала в ближайшие кусты, что росли у кромки леса. Мать, занятая младшими детьми, не сразу заметила, что дочь не возвращается.

Девочку искали 600 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Через 10–15 минут она забеспокоилась. Начала звать — тишина. Обыскала рощу, обошла пляж, спросила у отдыхающих. Никто не видел девочку.

Через три часа безуспешных поисков мать позвонила в полицию.

«Прочесали все, но след простыл»

На место прибыли более 600 человек: полицейские, военные, спасатели, волонтеры, кинологи с собаками, водолазы. Прочесывали лес, поле, берег, дно реки. Обследовали пять баз отдыха, более 100 коттеджей, опросили порядка 200 человек. Собака взяла след до трассы, но дальше не пошла. Аквалангисты исследовали дно Дона на протяжении трех километров, патрулировали берег до самого Ростова. Использовали эхолот, беспилотники.

Никаких следов. Ни одежды, ни обуви, ни вещей. Саша словно растворилась в воздухе.

«Она боялась воды»

Следствие рассматривало три версии: утопление, похищение или потеря в лесу. Версию об утоплении сразу же отвергли родные — Саша панически боялась воды и никогда бы не зашла в реку одна. Мать и сестры подтвердили: девочка была ответственной, без разрешения даже к краю воды не подходила.

Собака взяла след девочки, но потеряла его у трассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тем не менее, следователи провели эксперимент: опустили манекены в Дон, и течение вынесло их на судоходный фарватер, где они могли попасть под винты кораблей. Но даже при таком раскладе, считают поисковики, тело рано или поздно бы всплыло. Этого не произошло.

Кинолог, работавший на месте спустя восемь часов после исчезновения, взял след до трассы. Но на пляже, где отдыхали сотни людей, эффективность собаки была минимальной. Следствие не исключало похищения.

Что показал полиграф

Через несколько дней после пропажи мать Саши и ее крестный отец приехали в Ростов на проверку на детекторе лжи. Мать честно ответила на все вопросы: она не знает, где находится дочь, не причастна к преступлению. Полиграф не выявил лжи. А вот крестный, тот самый мужчина, который был с ними на пляже, в последний момент отказался от проверки. Причину он не назвал, но правоохранители заинтересовались этим фактом.

Больше никто из взрослых, бывших в тот день на пляже, полиграф не проходил.

Поиски ребенка ни к чему не привели. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Нам снится, что она возвращается»

Прошло 14 лет. За это время семья потеряла отца Саши — он умер в мае 2012 года, за три месяца до ее исчезновения. А в октябре того же года не стало и бабушки — она не пережила новости о пропаже внучки.

Но мать и сестры не сдаются. Они ездили в каждый населенный пункт, где видели девочку, похожую на Сашу. Обращались к экстрасенсам — те говорили разное: кто-то утверждал, что она мертва, кто-то — что жива и удерживается где-то. Родные проверяли все адреса, но находили лишь ложные следы.

— Мне снятся сны, что Саша возвращается, — признавалась мама. — Младшей сестре тоже. Раньше и мне снилась, а теперь почему-то перестала. Но мы верим, что дочка найдется.

Показывали в клипе и в кинотеатрах

Волонтеры «Лизы Алерт» искали Сашу почти год с момента пропажи. Обследовали многокилометровую территорию, опросили жителей окрестных хуторов и станиц. В 14 кинотеатрах области показывали ролики о девочке. За информацию о ее местонахождении назначили вознаграждение в 500 тысяч рублей. В 2013 году диджей Грув записал клип о пропавших детях, где была и Саша.

Дело о пропаже Саши не раз приостанавливали и возобновляли. Девочку объявляли в международный розыск. Хотя активная фаза поисков завершена, информация о ней периодически появляется в соцсетях.

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