Новости Ростова-на-Дону на 21 июня 2021: администрация решила продать автомобили премиум-класса

Рассказываем, что произошло в Ростове и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 21 июня 2021: что случилось за сутки. Рассказываем, какие события произошли в донской столице и области.

Семь автомобилей бизнес и премиум-класса включены в план приватизации имущества в 2021 – 2023 годах. Речь идет о трех иномарках Ford Mondeo, а также Audi A6, Audi A8, Hyundai Genesis и Renault Megan II. 22 июня на заседании гордумы депутаты решат, будет ли транспорт выставлен на торги.

При крушении самолета в Кемеровской области пострадал пассажир из Ростовской области. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Напомним, L-410 разбил 19 июня. В результате авиакатастрофы погибли два пилота и два пассажира. Пострадали 15 человек.

С 21 по 25 июня в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Без электричества останутся дома в центре, Западном микрорайоне и в Нахичевани. Ранее «КП» публиковала полный список адресов, где запланированы отключения.

В Каменске-Шахтинском водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП, которая в свою очередь упала на авто. В результате ДТП автомобилист скончался.

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