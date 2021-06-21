Погода в Ростове-на-Дону на 21 июня 2021: каким будет начало недели

Температура воздуха может достигать плюс 34 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 21 июня 2021 — прогноз гидрометцентра. По данным синоптиков, в понедельник будет жарко и без осадков.

Ночью температура воздуха составит плюс 21 — 23 градуса. Днем жара может достигать плюс 32 — 34 градусов. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. Ночью порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, днем — 15 — 17 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В Ростовской области дождей также не предвидится. По региону прогнозируют до плюс 19 — 24 градусов, до плюс 30 — 35 градусов днем. По югу и востоку температура воздуха может достигать плюс 38 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.