Синоптики рассказали, сколько продержится аномальная жара в Ростове-на-Дону

На смену прохладной погоде пришла жара. Фото: Евгения ГУСЕВА

На этой неделе в Ростове-на-Дону и области установятся высокие температуры. Замначальника ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко рассказала, какой будет погода и когда изменится.

— В течение недели в Ростове-на-Дону температура будет составлять плюс 33 — 35 градусов. По Ростовской области прогнозируется плюс 30 — 35 градусов. На юге и востоке — до плюс 38 градусов, — прокомментировала синоптик.

Жаркая и засушливая погода может измениться в конце недели. Ближе к выходным по Ростовской области прогнозируются дожди.

Ранее «КП» писала о том, какой будет погода в июне. Как и предполагали синоптики, первая декада месяца оказалась прохладной, а вот во второй температура начала подниматься. Согласно прогнозам, в третьей декаде также ожидается жара до плюс 32 — 35 градусов. В целом, июнь по температурному режиму будет близок к норме, а вот количество осадков может оказаться ниже нормы.

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