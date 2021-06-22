Поступят все: в РИНХе абитуриентам всегда идут навстречу

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Чтобы успокоить бывших одиннадцатиклассников, мы поговорили с ответственным секретарем приемной комиссии РГЭУ (РИНХ) Юрием Радченко. Он рассказал, как будет проходить приемная кампания, на сколько направлений можно будет подать заявления, а также об особенностях обучения на программах специалитета, новом порядке приема и о том, как отсрочить платеж за обучение.

ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ПОДАТЬ НА ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ

- С какого числа можно подавать документы на поступление?

- В этом году мы начнем 19 июня.

- Если ребенок не доволен своими баллами по ЕГЭ, может ли он сдать экзамены в университете?

- Сдача вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно вместо ЕГЭ, возможна только для определенных категорий поступающих. В частности, иностранных граждан, инвалидов и абитуриентов, имеющих диплом о среднем специальном образовании. Остальные могут поступить только по результатам ЕГЭ.

- На какое количество специальностей можно подать документы в РИНХ?

- В этом году вышел новый порядок приема. Вузы могут самостоятельно определять количество направлений. Единственное требование - они должны находиться в диапазоне от двух до десяти. Мы же решили, что у нас будет пять направлений.

БЕЗ ЖИЛЬЯ НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ

- Всегда животрепещущий вопрос - про общежития. Доступны они для студентов обучающихся на коммерческой форме?

- Наряду со студентами, обучающимися на бюджетной форме студенты, обучающиеся на коммерческой форме обучения, также могут получить место в общежитии. Одним из определяющих факторов заселения таких детей является количество баллов ЕГЭ. Как показывает наша ежегодная практика в течение первых нескольких месяцев, если студент не смог заселиться по какой-то причине, то к концу первого семестра он точно получит место.

- Если возникли финансовые сложности у студента и его родителей, можно ли получить отсрочку по платежу за учебу?

- Мы всегда идем навстречу абитуриентам. Если такие проблемы существуют на момент поступления, то у нас есть программы как рассрочки платежа, так и индивидуальной отсрочки. Единственное - поступающие должны четко понимать свои проблемы и возможности. Они должны говорить об этом заранее.

- Как сильно может подорожать обучение за пять лет, или стоимость будет одинаковая на протяжении всего периода обучения?

- Стоимость обучения не фиксирована на весь срок. За весь срок учебы сразу оплатить нельзя. С точки зрения действующего законодательства, вуз имеет право изменить стоимость обучения на последующих курсах не более чем на величину официально подтвержденной инфляции. То есть речь идет о двух-трех, максимум четырех тысячах в год удорожания. У нас все регламентировано, и мы действуем строго в соответствии с действующим законодательством.

ОДИН БАЛЛ ИГРАЕТ РОЛЬ

- А есть ли какие-нибудь дополнительные баллы при поступлении ученикам, которые активно занимаются спортом, или участникам олимпиад?

- Дополнительные баллы - весомая часть, которая помогает абитуриенту при поступлении. Казалось бы, пять-десять баллов, но при зачислении каждый балл на счету.

Одним из самых распространенных достижений является золотой значок ГТО. Он дает пять баллов к общей сумме. Также мы учитываем победителей и призеров спортивных олимпиад, первенств мира и т.д.

- Можно поступить одновременно на две специальности и обучаться параллельно?

- Нормативных ограничений по этому вопросу не существует. Но очень сложно, например, учиться на двух направлениях очно. Как можно присутствовать на занятиях одновременно в нескольких группах? У нас сложилась другая практика, когда студенты, отучившись курс, поступают на заочную форму обучения для второго образования. Это позволяет легче пройти процесс обучения. Плюс в очной и заочной форме обучения сессии не совпадают.

- А программы специалитета есть?

- Есть и направления специалитета: таможенное дело, судебная экспертиза и экономическая безопасность. Хотелось бы обратить внимание, что студент получивший диплом специалиста закончил полный уровень высшего образования, и он не может претендовать на обучение в магистратуре на бюджетной форме.

ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ПОДАТЬ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

- РИНХ входит в число самых успешных вузов России, и туда желают попасть многие школьники. У вас каждый год большой поток абитуриентов. Как приемная комиссия справляется с таким количеством ребят?

- В прошлом году мы активно использовали подачу документов в дистанционной форме. Плюс в прошлом году вуз участвовал в пилотном проекте Минобра, который позволял абитуриентам подать документы через сервис Госуслуг. В этом году продолжаем участвовать.

- И последний вопрос: чем можно у вас заниматься, кроме учебы? Все-таки студенчество - время, когда хочется успеть все.

- Мы акцентируем внимание на форматы молодежных дискуссий. У нас существуют органы студенческого самоуправления, есть студенческие деканы. Плюс у нас много спортивных клубов: боксерский, шахматный, спортивные лагеря. Есть и кружки самодеятельности. Возможности самовыразиться самые большие.