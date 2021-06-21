Погода в Ростове-на-Дону на 22 июня 2021: жара до +36 ожидается в городе

Осадков в городе не предвидится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 22 июня 2021 — публикуем прогноз. Синоптики ожидают, что во вторник в донской столице снова потеплеет.

Температура ночью составит плюс 20 — 22 градуса. Днем на термометре будет плюс 34 — 36 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 — 17 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.

В отдельных районах Ростовской области 22 июня пройдет пыльная буря. Ветер восточный и северо-восточный до 5 — 10 метров в секунду. Ночью порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, днем — 15 — 17 метров в секунду. В ночное время на термометре будет плюс 18 — 23 градуса. Днем потеплеет до плюс 30 — 35 градусов.