Пыльная буря накроет Ростовскую область. Чем она опасна для здоровья и как защититься

Пыльную бурю прогнозируют в отдельных районах Ростовской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Гидрометцентр предупредил, что 22 июня пыльная буря может накрыть ряд районов Ростовской области. Рассказываем, по какой причине возникает явление, чем оно опасно для здоровья и как предупредить его последствия.

ЧЕМ ОПАСНА

По словам аллерголога-иммунолога Елены Рудько, во время бури ветер поднимает наверх аллергены, которые ранее находились близко к земле. Соответственно, концентрация аллергенов в воздухе в это время максимальна.

— Эта пыль может спровоцировать аллергию даже у здоровых людей. Представьте, что вам кто-то щекочет нос. Вы обязательно чихнете. Это защитная реакция организма. Кроме того, возможно обострение астмы, —прокомментировала специалист.

Об опасности пыльной бури говорят и ученые. Как рассказала старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат географических наук, Вера Сорокина, последствия для здоровья зависят от размера частиц.

— Частицы размером более десяти микрометров могут повредить только внешние органы, вызвать раздражение глаз, конъюнктивит. Пыль размером менее десяти микрометров попадает в рот, нос, верхние дыхательные пути. Это может вызвать такие респираторные заболевания, как астма, трахеит, аллергический ринит и силикоз, — пояснила Вера Сорокина.

Кроме того, пыль может попадать в нижние дыхательные пути, попадать в кровоток и влиять на все внутренние органы.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Позаботиться о своем здоровье нужно сразу при возникновении пыльной бури. Защититься от пыльной бури можно с помощью несложных правил.

— Чтобы не допустить попадания пыли в дом, нужно плотно закрыть окна. Во время такой бури не стоит использовать линзы, лучше надеть простые очки. Защищайте глаза и не забывайте просто всем известные маски, — пояснила врач аллерголог-иммунолог.

Ранее ученые объясняли, что пыльные бури случаются, когда совпадают сразу три фактора — сильный ветер, сухая почва и отсутствие защитного слоя растительности или снежного покрова на ней. Позже в ученые ЮНЦ РАН пояснили, почему могла произойти пыльная буря в Ростове осенью прошлого года. С одной стороны, длительная жара на юге страны привела к иссушению земли. Свою роль сыграло и взаимодействие глубокого циклона с запада и высокого антициклона с востока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пыльная буря в Ростове-на-Дону 2020: ученые рассказали, откуда взялась

А еще озвучили, чем опасно это природное явление. (Подробности)