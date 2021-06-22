Алана Мамаева после развода с футболистом ФК «Ростов» призналась в любви к нумерологам

Алана Мамаева рассказала о своих интересах после развода. Фото: Официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева весной этого года стала официально свободной женщиной. Алана подала на развод в один из ЗАГСов донской столицы после того, как заподозрила мужа в измене на сборах в Испании. По мнению Аланы Мамаевой, у мужа была связь с местной моделью.

После того, как Алана стала холостой, она переехала сыном и дочерью в Москву. Сейчас девушка занимается ремонтом в новой квартире, своей внешностью и активно ведет блог в «Инстаграме». Там она отвечает на вопросы подписчиков. Зачастую фолловеры интересуются, возможно ли воссоединение пары.

На что девушка однозначно говорит: «Нет». Тем не менее, брюнетка уверяет, что с Павлом у нее сохранились дружеские отношения, и он дает деньги на детей. А еще у Аланы спросили – нравятся ли ей тусовки.

Экс-жена футболиста ответила, что ей это не интересно. Зато, по словам девушки, ей интересны нумерологии и пластические хирурги.

Кстати, к последним Алана обращалась совсем недавно, уже после развода. Так, девушке сделали липосакцию, убрав лишние жировые ткани с живота и талии. Операцию Алана перенесла хорошо и уже даже успела продемонстрировать свой живот подписчикам в сети.

Кстати, сам футболист никак не комментирует ситуацию с разводом. У него нет и никогда не было страниц в социальных сетях, а на связь с журналистами он не выходит.

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