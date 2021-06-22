"Символ подвига русского народа": стелу "Освободителям Ростова" создали из тысячи свечей

В донской столице прошла памятная акция. Фото: пресс-служба ЗС РО

Накануне Дня памяти и скорби на улице Пушкинской в донской столице прошла памятная акция «Огненные картины войны». Ее участниками стали активисты «Молодой гвардии» при поддержке «Единой России» и «Волонтеров Победы», а также многие жители города. Из пяти тысяч горящих свечей здесь создали картину стелы «Освободителям Ростова». Инсталляция стала частью всероссийской акции, которая прошла накануне Дня памяти и скорби во всех городах-героях и городах воинской славы, а также многих других населенных пунктах России. Донских активистов поддержали депутаты Законодательного собрания Ростовской области и представители городских органов власти. Создание инсталляции смогли увидеть сотни ростовчан и гостей донской столицы.

Инсталляция стала частью всероссийской акции. Фото: пресс-служба ЗС РО

МИМО ПРОЙТИ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО

21 июня на площадке перед Донской публичной библиотекой вовсю кипела работа. Подготовка к акции и концерт - задача ответственная. Каждый был занят своим делом: музыканты духового оркестра Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова настраивали инструменты, техники выносили аппаратуру, а художники создавали эскиз будущей картины из свечей. К 20:30 уже все было готово. И на главной сцене начался концерт: по улице разносились знакомые каждому песни военных лет в исполнении вокалистов Ростовского колледжа искусств. Здесь же волонтеры начали зажигать свечи для будущего шедевра.

Так, прообраз огненной картины был выбран неслучайно.

- Богиня победы Ника, шагнувшая через Дон, - это символ, который свидетельствует о подвиге всего русского народа, - рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Стела со скульптурой богини на главной площади нашего города - Театральной - это памятник, который уже более 40 лет является архитектурной доминантной не только для Ростова-на-Дону, но и для всей нашей области. Он - про русский народ и женщин, которые несли на себе двойное бремя в годы Великой Отечественной войны. Обеспечить мирное существование граждан и быть опорой и поддержкой для своих семей - нелегкая задача.

Несмотря на ветреную погоду, волонтеры приложили все усилия, чтобы не дать «огненной картине» погаснуть. Многие ростовчане помогали им в создании инсталляции: передавали спички и зажигалки, сами зажигали свечи.

Пройти мимо этой красоты было невозможно. Каждый реагировал по-своему. Пожилые бабушки, сидя на лавочках в первом ряду, давали советы волонтерам. Вечно бегущие куда-то студенты останавливались, чтобы запечатлеть увиденное и выложить в Интернет. А любознательные малыши подходили к «светлячкам» совсем близко, чтобы рассмотреть каждую деталь композиции.

Из пяти тысяч горящих свечей здесь создали картину стелы "Освободителям Ростова".Фото: пресс-служба ЗС РО

«ПРИКОСНУТЬСЯ К ПАМЯТИ»

Трудно вообразить, что еще ровно 80 лет назад, в субботний вечер 1941 года, ростовчане неспешно гуляли по улице Пушкинской: слушали музыку, думали о будущем, строили планы. Но мечтам многих не суждено было сбыться: спустя восемь часов мирная жизнь закончилась.

- Мы, конечно, уже не можем представить, как это было на самом деле, - говорит Александр Валентинович. - Нам сложно понять, какие чувства испытывали наши дедушки, бабушки, прадеды и прабабушки. Но мы знаем о том, что в памяти народа жизнь резко разделилась на три части: до войны, во время и после. И сегодня благодаря таким акциям у нас есть возможность хотя бы немного прикоснуться к этой памяти. Уже мало кто из юных ребят видел живых фронтовиков. Моему поколению посчастливилось: я очень хорошо помню достаточно молодых, цветущих, энергичных ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, сегодня с каждым днем их остается все меньше.

Акция завершилась возложением цветов к памятнику на месте захоронения 1,5 тысяч советских граждан, расстрелянных фашистскими оккупантами в 1943 году.

Известно, что каждый город воинской славы и город-герой представляли свои сюжеты для картин. К примеру, в Таганроге волонтеры изобразили Петрушинскую балку смерти. Во время оккупации Ростовской области в ней были расстреляны более 10 000 человек.

По словам организаторов, главная задача акции - дать возможность визуально продемонстрировать памятные символы Великой Отечественной войны, ведь современному человеку всегда нужен какой-то внешний образ. И сегодняшняя акция - тому подтверждение.

kp.ru/m-hzmd