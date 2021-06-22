«Готовили друг другу бутерброды и вместе ходили на работу»: Сотрудницу налоговой подозревают в убийстве матери

Детали преступления сейчас выясняют следователи Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Дону следователи разбираются в деталях преступления, в совершении которого подозревают 24-летнюю специалиста первого разряда одного из отделов налоговой инспекции.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Елена (имена изменены – прим. ред.) нанесла матери, с которой вместе работала, четыре удара ножом в живот. От полученных травм 44-летняя Светлана скончалась.

ПОИСКИ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

По словам источника издания, семья с виду казалась всем абсолютно благополучной. Мать и дочь переехали на Дон из соседнего региона четыре года назад в поисках лучшей доли. Девушке надо было учиться и снимать квартиру. У ее мамы на родине возникли проблемы с работой. Вот и решили дамы на семейном совете перебраться в южный регион.

Здесь у них дела начали спориться. мать и дочь вместе снимали квартиру. Старшая быстро нашла работу по специальности. А дочь спокойно училась, дома, после лекций, ее всегда ждал горячий ужин, приготовленный близким человеком. А потом, после того, как Елена получила диплом, Светлана устроила ее к себе в отдел. Казалось, жизнь в семье становилась на правильные рельсы. Так, женщина планировала, что вскоре заберет из соседнего региона сына-школьника и мужа.

НИКТО НЕ ОЖИДАЛ БЕДЫ

По словам источника издания, на работе никто не замечал, что между матерью и дочерью есть конфликт. Так, они периодически готовили друг другу бутерброды, мило общались в кабинете или «трещали» по телефону. А на работу и с работы ходили всегда вместе. В день убийства, которое произошло у женщин дома, подозреваемая, по версии следствия, поссорилась с мамой. Не исключено, что в порыве злости девушка схватилась за кухонный нож и четыре раза ударила им матери в живот. Ранения оказались не совместимыми с жизнью.

Сейчас в деталях преступления разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если суд признает вину подозреваемой, то ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Известно, что убитую будут хоронить на родине. За ее телом на Дон приехали муж и сын, которых Светлана так отчаянно мечтала перевезти в Ростовскую область.

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