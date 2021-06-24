Погода в Ростове-на-Дону на 24 июня 2021: жара до +40 сохранится в городе

В Ростовской области снова прогнозируют жаркую погоду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 24 июня 2021 - публикуем прогноз. По данным ростовских синоптиков, в донской столице будет жарко и без осадков.

Температура воздуха ночью составит плюс 22 - 24 градуса. Днём на термометре будет плюс 33 - 35 градусов. Ветер северо-восточный и восточный - до 5 -10 метров в секунд. Возможны порывы до 12 - 14 метров в секунду.

По Ростовской области местами пройдут кратковременный дождь с грозой. Существенных осадков при этом не ожидается. Температура воздуха ночью может достигать плюс 20 - 25 градусов, днём - плюс 29 - 34 градуса, местами - плюс 38. Скорость ветра - 5 - 10 метров в секунду. Порывы могут усилиться до 12 - 14 метров в секунду.

Кроме того, синоптики предупреждают, что во второй половине дня жара может достигать плюс 40 градусов. Ранее в МЧС жителям порекомендовали носить головные уборы, больше времени проводить в тени и отказаться от алкоголя.